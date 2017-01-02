Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 07:51

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar hakkÄ±nda karar verildi

noel babaya silah Ã§ekme

AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilÃ§esinde yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla temsili "Noel Baba"nÄ±n baÅŸÄ±na silah dayanmasÄ±yla ilgili Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, 29 AralÄ±k'ta Nazilli'de Alperen OcaklarÄ± üyesi bir grup gencin Belediye MeydanÄ±'nda yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± protesto etmek için temsili "Noel Baba"nÄ±n baÅŸÄ±na silah dayamasÄ±na iliÅŸkin dün, Nazilli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca TCK'nÄ±n 216. maddesinin "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" hükümleri çerçevesinde soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Terörle Mücadele ekiplerince önceki gün aralarÄ±nda Alperen OcaklarÄ± AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Burak Y'nin de bulunduÄŸu Ä°.Y, Ö.F.K, E.K, A.Ö, A.Y, M.H.M.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.HaklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± olan fakat önceki gün adreslerinde bulunmayan M.F.U, D.S ve M.Z.S ise bugün kendileri emniyet müdürlüÄŸüne gitti. Åžüpheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

 
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