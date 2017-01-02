Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± o gece neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

Reina'da yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Metin G. o gece yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Reina'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n tanÄ±klarÄ±ndan Metin G., dehÅŸet dolu anlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

"3 arkadaÅŸ rezervasyonumuz vardÄ±. Önce güvenlikleri geçtik, sonra ikinci kapÄ±da x-ray'de bekleyen arkadaÅŸa ücret ödeyecekken bir anda silah sesleri duyduk. Tuvalete yakÄ±n olan kapÄ±ya doÄŸru koÅŸtuk. SaldÄ±rgan birinci kapÄ±yÄ± geçip merdivenlerden inip ikinci kapÄ±ya geldi.

'Ä°KÄ° SÄ°LAH TAÅžIYORDU'

Ä°lk olarak saÄŸ taraftaki cam kapÄ±ya ateÅŸ etti. KapÄ±daki güvenlikler dahil herkes mekan içine kaçmaya baÅŸladÄ±. Bize doÄŸru dönünce teröristle göz göze geldik. Üstümüze ateÅŸ açmaya baÅŸlayacakken kÄ±smetimize kapÄ± açÄ±k olduÄŸu için oradan daldÄ±k. Terörist ana kapÄ±dan girerken elinde iki uzun namlulu silahla ateÅŸ etmeye devam etti. Barda düÅŸen insanlarÄ± gördüm. BarÄ± tarayan saldÄ±rganÄ± görünce bir daha geri dönerek tuvalete girdik. Bay ve bayan tuvaletine yaklaÅŸÄ±k 50'ÅŸer kiÅŸi girdik. Tuvalet aÄŸzÄ±na kadar dolunca hemen kapÄ±yÄ± kilitledim. YaklaÅŸÄ±k bir saat orada kaldÄ±m. Silah sesleri duymaya devam ettik. AÄŸlamalarÄ±, baÄŸÄ±rÄ±ÅŸmalarÄ± tahmin bile edemezsiniz. Daha sonra Ä±ÅŸÄ±klar kapandÄ±. 'Teslim ol' çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± bir kaç el daha silah sesi izledi. Sonra da Çevik Kuvvet bizi tuvaletten aldÄ±. Yerde bir sürü gencecik ceset gördüm. YaralÄ±lar ise ÅŸok geçirmiÅŸ, konuÅŸamÄ±yordu. Terörist genç biriydi, yüzünün yarÄ±sÄ± atkÄ±yla kapalÄ±ydÄ±. 1.75 boylarÄ±nda lacivert parke, jean pantolon, siyah bot giymiÅŸti. Bere, sÄ±rt çantasÄ±, iki de uzun namlulu silah taÅŸÄ±yordu. Biri pompalÄ±ydÄ± galiba. Uzun süre bu ÅŸoku atlatamayacaÄŸÄ±m."