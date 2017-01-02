Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 08:02

KanlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 38 kiÅŸinin kimliÄŸi belli oldu

Reina saldÄ±rÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden 38'inin kimliÄŸi tespit edildi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°stanbul Ortaköy'de, bir gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden 38'inin kimlikleri belirlendi.AA muhabirinin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi çalÄ±ÅŸmasÄ± bir kiÅŸi hariç tamamlandÄ±.Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen, biri Irak, 11'i Türk, biri ise hem Türk hem Belçika vatandaÅŸÄ± olan 13 kiÅŸinin cenazesi, Adli TÄ±p Kurumundaki otopsi ve kimlik tespit iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailelerine teslim edildi.Otopsi iÅŸlemleri sona erip kimliÄŸi belirlenen 25 yabancÄ± uyruklunun cenazesinin ise ailelerinin Türkiye'ye gelmesinin ardÄ±ndan yarÄ±n teslim edileceÄŸi belirtildi. SaldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren bir kiÅŸinin kimlik tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Reina saldÄ±rgan

KanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Mehmet KoÃ§arslan

Reina'nÄ±n sahibi en Ã§ok merak edilen o soruyu yanÄ±tladÄ±

39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'nÄ±n sahibi Mehmet KoÃ§arslan merak edilen gÃ¼venlik sorusunu yanÄ±tladÄ±

Hatice KarcÄ±lar

GÃ¼venlik gÃ¶revlisi genÃ§ kadÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

Yeni yÄ±l gecesi OrtakÃ¶y'de bulunan Renia'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar bugÃ¼n sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±