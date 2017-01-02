DiyarbakÄ±r'da ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne roketatarlÄ± saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne terÃ¶ristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sona erdi. Hava destekli operasyonun devam ettiÄŸi ilÃ§eye, Ã§ok sayÄ±da takviye birlik gÃ¶nderildi

Olay, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda, ÇÄ±nar Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸünün yeni binasÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup terörist tarafÄ±ndan karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan boÅŸ alandan emniyet binasÄ±na roketatarlÄ± atÄ±ldÄ±ktan sonra, uzun namlulu silahlarla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Roket mermisi binanÄ±n birinci katÄ±na isabet ederken, görevli polislerin anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ölen ya da yaralanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸma, teröristlerin karanlÄ±ktan faydalanarak ara sokaklara kaçmasÄ±yla sona erdi. Bölgeye DiyarbakÄ±r'dan tedbir amaçlÄ± çok sayÄ±da ambulans gönderildi.

ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan takviye birliklerin de gönderildiÄŸi ilçede, geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyona Ä°nsansÄ±z Hava AraçlarÄ± ve helikopterler de havadan destek veriyor.

Ä°lçede, 14 Ocak 2016'da, terör örgütü PKK tarafÄ±ndan Emniyet MüdürlüÄŸü ve Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eÅŸ zamanlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸ ve bomba yüklü araçla saldÄ±rÄ± düzenlenen Emniyet MüdürlüÄŸü eski binasÄ± ve lojmanlarÄ±nda 6 kiÅŸi ÅŸehit olmuÅŸ, 38 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda büyük hasar gören Emniyet MüdürlüÄŸü, bir süre sonra yeni bir binaya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.