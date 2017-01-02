Mahsur kalan 50 madenci iÃ§in helikopterler devreye girdi

Adana'nÄ±n PozantÄ± ilÃ§esinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± nedeniyle yol kapandÄ±. Yolun kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahsur kalan 50 madenci iÃ§in ekipler harekete geÃ§ti

Adana'nÄ±n PozantÄ± ilçesinde, etkili olan kar nedeniyle yolun kapanmasÄ± sonucu mahsur kalan 50 madenciye askeri helikopterle gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.

AlÄ±nan bilgiye göre, ilçede özel bir maden ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yolun kapanmasÄ±yla ÅŸantiyeden çÄ±kamadÄ±.Madencilerin yetkilileri arayÄ±p bilgi vermesi üzerine belediye ekiplerinin ÅŸantiyenin yolunu açmak için yaklaÅŸÄ±k 4 gündür baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma ise devam ediyor.

Ä°ÅŸ makineleri ve iÅŸçilerle yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdürüldüÄŸü, madencilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu, herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Öte yandan, 2 metreyi bulan kar yüzünden ÅŸantiyeden çÄ±kamayan iÅŸçilere ve daÄŸdaki çobanlara askeri helikopterle gÄ±da yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

PozantÄ± Garnizon KomutanÄ± Mustafa Emrah Özkan ve maden iÅŸletmesi sahibi Necati Åžen de helikopterle birlikte madene gitti.