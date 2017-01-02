Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 08:23

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 2 Ocak 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu ÅŸöyle.

Ülkemiz genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Antalya, Konya, NiÄŸde, Karaman, DiyarbakÄ±r ve Mardin çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± batÄ± bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, iç ve doÄŸu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. RüzgarÄ±n, genellikle güney yönlerden, güneydoÄŸu kesimler ile Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu -2

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu 8

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 10

Bursa: ParçalÄ± bulutlu 6

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, kÄ±yÄ±larÄ± aralÄ±klÄ± saÄŸanak, iç ve yüksek kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 9

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, kÄ±yÄ±larÄ± aralÄ±klÄ± saÄŸanak, iç ve yüksek kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 10

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 11

Erzurum: ParçalÄ± bulutlu -4

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 8

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