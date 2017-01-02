Reina saldÄ±rganÄ± mekanÄ±n iÃ§inden yardÄ±m mÄ± aldÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¼venlik birimleri saldÄ±rganÄ±n iÃ§erinden destek almÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde duruyor

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy’deki eÄŸlence mekanÄ±nÄ± kana bulayan saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 39’a ulaÅŸtÄ±. 4’ü aÄŸÄ±r, 65 yaralÄ± ise tedavi görüyor. Polis, katliam sonrasÄ± mekandaki kargaÅŸadan faydalanarak olay yerini terk eden teröristi her yerde arÄ±yor. KuruçeÅŸme adeta abluka altÄ±nda. ‘Profesyonel’ katil, içeride 7 dakika boyunca ateÅŸ etti, daha sonra kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtirip 13 dakika mutfakta saklandÄ±, ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

TERÖRÄ°ST Ä°ÇERÄ°DEN DESTEK MÄ° ALDI?

Güvenlik birimlerine göre terörist, daha önce Reina'ya gelerek keÅŸif yaptÄ±. Gece kulübünün içini de ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde bildiÄŸi anlaÅŸÄ±lan profesyonel katile, eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n içinde kimsenin müdahale etmemesi polise göre tek bir ÅŸeye iÅŸaret ediyor: SaldÄ±rgan, içeride birilerinden yardÄ±m aldÄ±. Reina'daki güvenlik ekibinden hiç kimse, katili etkisiz hale getirecek ya da yaralayacak herhangi müdahalede bulunamadÄ±. AyrÄ±ca Reina içerisinde misafirlerin kolay bulamayacaÄŸÄ± 3 farklÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°ddiaya göre terörist, eÄŸer denizden kaçmadÄ±ysa, sadece Reina görevlilerinin ve kendisinin bildiÄŸi çÄ±kÄ±ÅŸlardan birini kullanarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.