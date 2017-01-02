Ã–zel yurtta kalan Ã¶ÄŸrenciler doÄŸal gazdan zehirlendiler

Cumhuriyet Ãœniversitesi'ne baÄŸlÄ± yurtta kalan Ã¶ÄŸrenciler doÄŸal gazdan zehirlenince olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Olay, sabah saatlerinde Halil RÄ±fat PaÅŸa Mahallesi'nde bulunan özel bir yükseköÄŸretim kÄ±z öÄŸrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öÄŸrencilerde gece saatlerinde mide bulantÄ±sÄ± ve kusma baÅŸladÄ±. Yurt genelinde ÅŸikayetler artÄ±nca, olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri çaÄŸrÄ±ldÄ±.

DOÄžAL GAZDAN ZEHÄ°RLENDÄ°LER

ÖÄŸrencilerin birçoÄŸu ambulansla kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne 39 öÄŸrenci, Numune Hastanesi'nde ise 29 öÄŸrenci tedaviye alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan tetkiklerde öÄŸrencilerde doÄŸalgaz zehirlenmesi belirtilerine rastlandÄ±.

KALDIKLARI YURTTA YAÅžANDI

CÜ Rektörü Prof.Dr. Alim YÄ±ldÄ±z ve Hastane BaÅŸhekim Prof.Dr. Ahmet YÄ±lmaz da hastane acil servisine gelerek öÄŸrencilerin durumu hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. ÖÄŸrencilerin saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi veren BaÅŸhekim Prof.Dr. Ahmet YÄ±lmaz, "Zehirlenme üniversite öÄŸrencilerimizin ikamet ettiÄŸi bir yurtta meydana geldi.

"DURUMU CÄ°DDÄ° OLAN YOK"

Ä°lk olarak acile baÅŸvurulduÄŸu ve toplu olduÄŸu için besin zehirlenmesinden ÅŸüphe edilmiÅŸ. Ancak yapÄ±lan takiplerle besin zehirlenmesi deÄŸil doÄŸalgaz zehirlenmesi olduÄŸu düÅŸünülerek takipleri yapÄ±ldÄ±. Durumu ciddi olan bir vakamÄ±z yoktur. Bir süre gözetim altÄ±nda tuttuktan sonra öÄŸrencilerimizi taburcu edeceÄŸiz" dedi. Binada gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.