KanlÄ± saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi Reina'nÄ±n sayfasÄ±nda yazÄ±lanlar ÅŸok etti

KanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi o gece Reina'nÄ±n yeni yÄ±l mesajÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sayfaya yazÄ±lan, hem de saldÄ±rÄ±dan bir kaÃ§ saat Ã¶nce yazÄ±lan 2 mesaj oldukÃ§a dikkat Ã§ekti

MesajlarÄ±n içeriÄŸi kadar, mesaj sahibinin profili, bu profilde katliamdan sonra yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler dikkatli gözlerden kaçmadÄ±. 'Woo George' ismini kullanan kiÅŸi art arda 2 mesaj paylaÅŸtÄ±. PaylaÅŸÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dakikalar yeni yÄ±lÄ±n ilk dakikalarÄ±ydÄ± ve saldÄ±rgan henüz ortaya çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. O paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ilkinde "Sizi istiyorummm" diye yazdÄ± kullanÄ±cÄ±. Yeni yÄ±l mesajlarÄ±na ayrÄ±lan sayfadaki en sÄ±radaÅŸÄ± paylaÅŸÄ±mdÄ±. AynÄ± kullanÄ±cÄ± ikinci paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± da hemen sonrasÄ±nda yaptÄ±. Bu kez ""DövüÅŸe 5 kalaa" diye yazdÄ±.

O dakikalarda Reina'nÄ±n sayfasÄ±nÄ± kullananlarÄ±n dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamÄ±n gerçekleÅŸmesinden sonra hem mevcut kullanÄ±cÄ±larÄ±n hem de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± için sayfaya girenler tarafÄ±ndan "anlamlÄ±" ve çok ÅŸüpheli bulundu. Dil çÄ±kartan, alaycÄ± bir yüzün profil fotoÄŸrafÄ± olarak seçildiÄŸi hesabÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± ve hareketliliÄŸine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ortaya çok daha ÅŸüpheli bir durum çÄ±ktÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ zamanÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sÄ±rf bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± için açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan hesap kÄ±sa süre sonra da silindi. Ancak tuhaflÄ±k bununla sÄ±nÄ±rla kalmadÄ±.

AynÄ± isimle baÅŸka hesapta silahlÄ±, ünformalÄ± militanlar

Silinen hesapta kullanÄ±lan fotoÄŸraf ve aynÄ± isimle açÄ±lan bir baÅŸka hesap daha var platformda. Kapak fotoÄŸrafÄ±nda üniformalÄ±, hepsi sakallÄ± ve silahlÄ± kiÅŸilerin olduÄŸu bu hesaptaki fotoÄŸraf ve kullanÄ±cÄ± adÄ± aynÄ±. FotoÄŸrafÄ±n üstünde "Tigers of Ä°slam" (Ä°slamÄ±n KaplanlarÄ±) yazÄ±yor. Bütün bunlar Reina katliamÄ±yla ilgili olarak koskoca bir soruyu ortaya koyuyor; Bu iki hesabÄ± kullanan kiÅŸi ya da kiÅŸiler katliamÄ±, planlamasÄ±nÄ±, nasÄ±l ve ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± çok önceden biliyor muydu ? PaylaÅŸÄ±mlar bu yüzden mi yapÄ±ldÄ±?

Kaynak: Hürriyet