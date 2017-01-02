Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 14:11

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

reina saldÄ±rÄ±

31 AralÄ±k Cumartesi gecesi yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Türkiye'nin en ünlü gece kulübü Reina'ya yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma sürüyor. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olabileceÄŸini deÄŸerlendirdiÄŸi 8 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

 
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Reina saldÄ±rgan

KanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Mehmet KoÃ§arslan

Reina'nÄ±n sahibi en Ã§ok merak edilen o soruyu yanÄ±tladÄ±

39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'nÄ±n sahibi Mehmet KoÃ§arslan merak edilen gÃ¼venlik sorusunu yanÄ±tladÄ±

Hatice KarcÄ±lar

GÃ¼venlik gÃ¶revlisi genÃ§ kadÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

Yeni yÄ±l gecesi OrtakÃ¶y'de bulunan Renia'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar bugÃ¼n sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±