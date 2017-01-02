39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

31 AralÄ±k Cumartesi gecesi yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Türkiye'nin en ünlü gece kulübü Reina'ya yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma sürüyor. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olabileceÄŸini deÄŸerlendirdiÄŸi 8 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.