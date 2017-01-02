Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 14:13

Ä°zmir'de patlama, yaralÄ±lar var

izmir haberleri

Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucunda 4 kiÅŸi yaralandÄ±

AliaÄŸa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasÄ± Ege Demir’de bulunan demir eritme kazanÄ±, bugün saat 11.30’de belirlenemeyen nedenle patladÄ±. Patlama anÄ±nda kazan yakÄ±nÄ±ndaki 4 iÅŸçi yaralandÄ±. BazÄ± iÅŸçiler ise patlamadan hafif sÄ±yrÄ±kla kurtuldu. Fabrika çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayÄ±da ambulansÄ±n geldiÄŸi fabrikada yanÄ±k yarasÄ±yla yaranan iÅŸçiler Musa Altsoy, Cihan KaranlÄ±kdere, Selim AltÄ±cÄ± ve Cemal AlakuÅŸ, AliaÄŸa Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hafif sÄ±yrÄ±klarla olayÄ± atlatan bazÄ± iÅŸçiler ise ayakta kontrol edildi.

AMBULANS HELÄ°KOPTERLE SEVK

Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan durumu diÄŸerlerinden aÄŸÄ±r olan Musa Altsoy, Ä°zmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Cihan KaranlÄ±kdere ise Ä°zmir Atatürk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne ambulans helikopterle sevk edildi. Ambulans helikopterin yaralÄ±larÄ± almak için indiÄŸi hastanenin yakÄ±nÄ±nda bulunan futbol sahasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± için bir süre güvenlik görevlisi beklendi. Tedaviye alÄ±nan 4 yaralÄ±nÄ±n da hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸünü bildirdi.

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