Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 14:16

KanlÄ± saldÄ±rÄ±da can veren BÃ¼ÅŸrayla ilgili acÄ± detay

bÃ¼ÅŸra kÃ¶se

Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 19 yaÅŸÄ±ndaki BÃ¼ÅŸra KÃ¶se bugÃ¼n topraÄŸa verildi. KÃ¶se'nin 4 ay Ã¶nce aÄŸabeyini bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

BüÅŸra Köse arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya eÄŸlenmeye gitti. Köse ve 2 arkadaÅŸÄ± yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. BüÅŸra için bugün GaziosmanpaÅŸa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Eski Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Sevigen, GaziosmanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Tahsin Usta, GaziosmanpaÅŸa KaymakamÄ± YaÅŸar Karadeniz ile BüÅŸra Köse'nÄ±n çok sayÄ±da yakÄ±nÄ± ve arkadaÅŸÄ± katÄ±ldÄ±. BüÅŸra'nÄ±n babasÄ± Mustafa Köse, annesi Hülya Topuzlu ile ablalarÄ± Kübra ve ÇaÄŸla Köse cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

GÖZYAÅžLARI SEL OLDU

Törende BüÅŸra'nÄ±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda BüÅŸra Köse ile birlikte olan Duygu isimli arkadaÅŸÄ± da tabuta bakÄ±p uzun süre aÄŸladÄ±. Cenaze töreninin ardÄ±ndan BüÅŸra'nÄ±n tabutu omuzlara alÄ±narak cenaze aracÄ±na konuldu.

"YAVRUM BENÄ° ÖPTÜ GÄ°TTÄ°, GELMEDÄ°"

Tabutun arkasÄ±nda ilerleyen acÄ±lÄ± anne Hülya Topuzlu'nun, "Ä°nsan insana nasÄ±l kÄ±yabiliyor? NasÄ±l bir dünyada yaÅŸÄ±yoruz? Åžehitlere aÄŸlÄ±yoruz, benim de baÅŸÄ±ma geldi. Yavrum beni öptü gitti, gelmedi. Allah cezalarÄ±nÄ± versin" ÅŸeklindeki sözleri yürek burktu. BüÅŸra Köse, Habipler'deki Cebeci MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

4 AY ÖNCE AÄžABEYÄ°NÄ° KAYBETTÄ°

Öte yandan, BüÅŸra Köse'nÄ±n 26 yaÅŸÄ±ndaki aÄŸabeyi BarÄ±ÅŸ Köse'nÄ±n, Bursa'da kurban bayramÄ±nÄ±n ilk gününde silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürüldüÄŸü öÄŸrenildi.

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