SaldÄ±rÄ±dan yaralÄ± kurtulan ABD vatandaÅŸÄ± Ã¼lkesine giderken bakÄ±n ne sÃ¶yledi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±dan yaralÄ± kurtulan ABD vatandaÅŸÄ± William Jacob Raak Ã¼lkesine gÃ¶nderildi

Reina'daki katliamdan yaralÄ± olarak kurtulan ABD vatandaÅŸÄ± William Jacob Raak da bugün British Airways'in tarifeli seferiyle Londra aktarmalÄ± olarak ülkesine döndü. Atatürk HavalimanÄ±'na sedyeyle gelen Raak'Ä±n bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken bir baÅŸka kurÅŸunun ise cep telefonuna isabet ettiÄŸi öÄŸrenildi. Raak saÄŸlÄ±k görevlileri eÅŸliÄŸinde Atatürk HavalimanÄ±'na sedyeyle gelirken basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±.

'BÜYÜK BÄ°R TRAJEDÄ°YDÄ°'

Raak, Türkiye'ye tekrar gelmeyi istediÄŸini söylerken saldÄ±rÄ±da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmak istemedi. Raak, “ Büyük bir trajediydi. Kulübün içinde ne olduÄŸu konusunda konuÅŸmak istemiyorum. Çok güzel bir ülke burasÄ±. Size böyle bir ÅŸeyin olmasÄ± çok yazÄ±k. Buradaki herkes için de böyle düÅŸünüyorum. Çok üzücü. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±m. 9 kiÅŸiydik. 7 kiÅŸi yaralandÄ±.Tekrar gelmeyi isterim biraz daha güvenli olduÄŸunda. Çok güzel bir ülke insanlar da iyi. Bu talihsizlik için üzgünüm. Çok iyi adamlarla tanÄ±ÅŸtÄ±m bu adam sürekli yanÄ±mdaydÄ±. Four Seasons Oteli benimle sürekli ilgilendi “ dedi. Raak basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± selamlayarak pasaport bankosundan geçti.