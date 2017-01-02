Reina'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden LÃ¼bnanlÄ± genÃ§ kadÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸok etti

ÃœnlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden LÃ¼bnanlÄ± Rita Åžami'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m dikkat Ã§ekti

Ä°stanbul'daki Reina adlÄ± gece kulübüne yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden LübnanlÄ± Rita Åžami'nin, bir saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸi ihtimalini öngördüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. El Arabiya'nÄ±n haberine göre Åžami, Ä°stanbul'a gelmeden önce Facebook sayfasÄ±ndan "Bir patlamada ölebilirim" yazdÄ±.Annesini dört ay önce kanserden kaybeden Åžami, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "UmarÄ±m Türkiye'de eÄŸleneceÄŸiz. En kötü senaryoda, bir patlamada ölüp annemin yolundan giderim."

Lübnan kanalÄ± MTV'ye konuÅŸan bir kaynak ise, "Onu Türkiye'ye gitmekten vazgeçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m ama arkadaÅŸlarÄ±yla gitmeye karar verdi" dedi.Öte yandan Rita'nÄ±n annesinin ölümünden sonra Facebook hesabÄ±nda sÄ±k sÄ±k ölümle ilgili paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu görülüyor.