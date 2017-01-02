TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in hedefinde Ä°stanbul Ãœniversitesi var iddiasÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in ÅŸimdiki hedefinin Ä°stanbul Ãœniversitesi olduÄŸu iddiasÄ± Ã¼zerine Ãœniversitenin resmi sitesinden aÃ§Ä±klama geldi

DEAÅž'in Ä°stanbul Üniversitesi'ni hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren görseller sosyal medyada yayÄ±lÄ±nca üniversitede açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

DEAÅž'in Ä°stanbul Üniversitesi'ni hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren ve KasÄ±m ayÄ±nda yayÄ±nlanan görselin sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi üzerine üniversite yönetiminden açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada,

"DeÄŸerli öÄŸrencilerimiz; güvenliÄŸinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarÄ±na bildirilmiÅŸ ve gerekli tüm önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.