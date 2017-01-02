Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 14:47

KanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Reina boÄŸazdan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Reina

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gece kulÃ¼bÃ¼ Ä°stanbul BoÄŸazÄ±ndan son olarak bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda birçok kiÅŸi, eÄŸlence kulübünün BoÄŸaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuÅŸtu.Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Reina, BoÄŸaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.Ünlü gece kulübünün kara tarafÄ±nda olduÄŸu gibi deniz tarafÄ±nda da deniz polisine ait bir tekne bekliyor.Gece kulübünün deniz tarafÄ±na konulan ses perdeleri ise bu kez kanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n izlerini kapatmak için kullanÄ±lÄ±yor.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Reina saldÄ±rgan

KanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Mehmet KoÃ§arslan

Reina'nÄ±n sahibi en Ã§ok merak edilen o soruyu yanÄ±tladÄ±

39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'nÄ±n sahibi Mehmet KoÃ§arslan merak edilen gÃ¼venlik sorusunu yanÄ±tladÄ±

Hatice KarcÄ±lar

GÃ¼venlik gÃ¶revlisi genÃ§ kadÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

Yeni yÄ±l gecesi OrtakÃ¶y'de bulunan Renia'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar bugÃ¼n sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±