KanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Reina boÄŸazdan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gece kulÃ¼bÃ¼ Ä°stanbul BoÄŸazÄ±ndan son olarak bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda birçok kiÅŸi, eÄŸlence kulübünün BoÄŸaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuÅŸtu.Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Reina, BoÄŸaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.Ünlü gece kulübünün kara tarafÄ±nda olduÄŸu gibi deniz tarafÄ±nda da deniz polisine ait bir tekne bekliyor.Gece kulübünün deniz tarafÄ±na konulan ses perdeleri ise bu kez kanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n izlerini kapatmak için kullanÄ±lÄ±yor.