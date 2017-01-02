Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 14:50

GÃ¼venlik gÃ¶revlisi genÃ§ kadÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

Hatice KarcÄ±lar

Yeni yÄ±l gecesi OrtakÃ¶y'de bulunan Renia'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar bugÃ¼n sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden güvenlik görevlisi Hatice KarcÄ±lar, BalÄ±kesir'in Erdek ilçesinde gözyaÅŸlarÄ± içinde topraÄŸa verildi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda polis memuru ile birlikte kapÄ±da görevli olan Hatice KarcÄ±lar, BalÄ±kesir'in Erdek ilçesinde gözyaÅŸlarÄ± ile uÄŸurlandÄ±. Cenazesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan baba ocaÄŸÄ±na getirilen KarcÄ±lar için yakÄ±nlarÄ±ndan helallik istendi. Annesi Döndü ve babasÄ± Abdullah Koç'un gözyaÅŸÄ± döktüÄŸü cenazede yakÄ±nlarÄ± teröre tepki gösterdi. ÖÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip ÇarÅŸÄ± Cami'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na Adalet BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Bilal Uçar, BalÄ±kesir Valisi Ersin YazÄ±cÄ±, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± A. Edip UÄŸur, kaymakamlar, belediye baÅŸkanlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. 2,5 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu annesi Hatice KarcÄ±lar, gözyaÅŸlarÄ± içinde ilçe kabristanÄ±na defnedildi.

 
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