Reina'nÄ±n sahibi en Ã§ok merak edilen o soruyu yanÄ±tladÄ±

39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'nÄ±n sahibi Mehmet KoÃ§arslan merak edilen gÃ¼venlik sorusunu yanÄ±tladÄ±

Koçarslan, "Ä°stihbarat deÄŸil, açÄ±k istihbarattÄ±. Benim medya takipten okuduÄŸum ÅŸeylerdi. Emniyetten bir bilgi yok. Emniyetin almÄ±ÅŸ olduÄŸu 17 AralÄ±k'tan beri, o bölgede Bebek-Ortaköy arasÄ± almÄ±ÅŸ olduÄŸu; bugüne kadar hayatÄ±mda görmüÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±m olaÄŸanüstü tedbirler vardÄ±. AçÄ±k istihbarattan medyadan, medya takipten okuduÄŸum ÅŸeyle olaÄŸanüstü güvenlik tedbirlerini birleÅŸtirdiÄŸimiz zaman söyleyecek pek fazla bir ÅŸey yok" dedi.

"KAPIDAKÄ° GÜVENLÄ°KLERÄ°N SÄ°LAHI OLMASI GEREKÄ°R"

Yasada güvenlik görevlilerinin silah taÅŸÄ±mamasÄ± ile ilgili bir soruya Koçarslan ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Yasal düzenlemeye gidilmesi lazÄ±m diye düÅŸünüyorum. Konserler, spor müsabakalarÄ±; Herhalde içeriyi kastediyorlar. Orada bir ayrÄ±m yapÄ±lÄ±p yasada açÄ±k hale getirilmesi lazÄ±m. Ä°çeride doÄŸrudur; mantÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan silah bulunmamasÄ± ama kapÄ±da mutlaka düzenleme yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Hele ÅŸu olaÄŸanüstü terör ÅŸartlarÄ±nda mutlaka kapÄ±daki güvenliklerin silahÄ± olmasÄ± gerekir. Güvenlik ÅŸirketi direk bize baÄŸlÄ± deÄŸil. Güvenlik ÅŸirketlerinin bunu dile getirip devlet yetkililerinin, meclisin eÄŸer kanunda bir eksiklik varsa düzenlemesi gerekir. Mutlaka silah olmasÄ± gerekir"

"Ä°BLÄ°S DÄ°YEBÄ°LECEÄžÄ°M, TERÖRÄ°ST BÄ°LE DÄ°YEMEYECEÄžÄ°M VARLIK.."

Koçarslan, "Bütün bu açÄ±k istihbarata raÄŸmen, olaÄŸanüstü güvenlik tedbirlerine raÄŸmen buraya nasÄ±l ulaÅŸtÄ±; Ä°blis diyebileceÄŸim , terörist dahi diyemeyeceÄŸim varlÄ±k yaratÄ±k nasÄ±l ulaÅŸtÄ± bilmiyorum. Diyanet iÅŸleri baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n duygularÄ± neyse benim de o. Birlikte aÅŸacaÄŸÄ±z. Beraber aÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

"Ä°ÅžLETMEMÄ°ZE DOÄžRUDAN GELEN TEHDÄ°T YOK"

'Herhangi bir tehdit aldÄ±nÄ±z mÄ±' sorusuna ise Koçarslan, "HayÄ±r. Bizim iÅŸletmemize doÄŸrudan gelen tehdit yok. DoÄŸrudan gelen bir istihbarat da yok. AçÄ±k istihbarat ve genel tehdit . Genel ÅŸeyler... " ÅŸeklinde cevap verdi.