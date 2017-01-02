Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 18:06

KanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina saldÄ±rgan

Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ortaköy'deki gece kulübüne silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen teröristin yeni bir fotoÄŸrafÄ± daha ortaya çÄ±ktÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdürürken, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen teröristin en net göründüÄŸü bir fotoÄŸraf tespit edildi.Güvenlik kamerasÄ±ndan elde edilen fotoÄŸrafta, teröristin eÅŸkali ve yüz hatlarÄ± belirgin olarak görülebiliyor.Bu arada, silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için polis ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor.

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Reina

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