Reina'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldi

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili bugÃ¼ne kadar 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin 12 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma çok yönlü devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 12 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸünün Vatan Caddesindeki yerleÅŸkesinde tutulan 12 kiÅŸinin ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na devam edildiÄŸi öÄŸrenildi.

Bu arada, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarÄ±ndaki kayÄ±tlarÄ±n incelemesinin sürdüÄŸü, görüntülerdeki en küçük ayrÄ±ntÄ±nÄ±n bile deÄŸerlendirildiÄŸi kaydedildi.