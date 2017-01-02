Kilis'te askeri araÃ§ devrildi yaralÄ±lar var

Kilis'te askeri minibÃ¼s ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kaza sonrasÄ±nda 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda sürücüsü öÄŸrenilemeyen Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait minibüs Kilis-Elbeyli Karayolu Yavuzlu köyü yakÄ±nlarÄ±nda sürücüsünün virajÄ± alamamasÄ± sonucu ÅŸarampole yuvarlandÄ±.Minibüs sürücüsü ile bir askeri personel hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Minibüs vinç yardÄ±mÄ± ile devrildiÄŸi ÅŸarampolden çÄ±karÄ±ldÄ±.Karayolu 2 saat boyunca trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.YaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.