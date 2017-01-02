Barbaros Åžansal'Ä±n uÃ§aÄŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kriz

ModacÄ± Barbaros Åžansal TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik sarf ettiÄŸi cÃ¼mlelerin ardÄ±ndan KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi

Åžansal'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan Türkiye'ye hakaret ettiÄŸi görüntülerinin yayÄ±nlanmasÄ±, KKTC Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± harekete geçirdi.

YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için geldiÄŸi KKTC'de gözaltÄ±na alÄ±nan Åžansal, Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n 20.55 tarifeli uçaÄŸÄ±yla Ä°stanbul'a gönderildi.Öte yandan, Åžansal'Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± imza toplayan yüzlerce vatandaÅŸ, modacÄ± hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmuÅŸtu.Barbaros Åžansal'a, 11 MayÄ±s 2015 tarihinde, LefkoÅŸa Ercan HavalimanÄ±nda üzerinde uyuÅŸturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti.

BARBAROS ÅžANSAL’LA YOLCULAR ARASINDA GERGÄ°NLÄ°K YAÅžANDI

KKTC’den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karar verilen ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal ile bindirildiÄŸi uçaktaki yolcular arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.Åžansal’Ä±n taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti.Gerginlik nedeniyle uçaÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ± bir süre uzadÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndansa Barbaros Åžansal'Ä± taÅŸÄ±yan uçak Türkiye’ye hareket etti.

BARBAROS ÅžANSAL NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

ModacÄ± Barbaros Åžansal 'B... boÄŸul Türkiye' sözleriyle biten videoda ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adÄ±nÄ± yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüÅŸvet almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± giderken, baÄŸnazlar sokakta size pislik daÄŸÄ±tÄ±rken sizler hala yeni yÄ±l mÄ± kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceÄŸim. Bütün dolarlarÄ±mÄ± Ä°sviçre'ye geçiricem. Bir kuruÅŸ peni bile vermeyeceÄŸim. Ben KÄ±brÄ±s'tayÄ±m. Kuzey KÄ±brÄ±s yeni yÄ±la girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacaÄŸÄ±m. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliÄŸin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boÄŸul Türkiye"