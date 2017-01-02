Hac faciasÄ±nda kaybolan Fahriye Kara iÃ§in MÄ°T harekete geÃ§ti

1990 yÄ±lÄ±nda Hac faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bilinen ancak 26 yÄ±l sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair ciddi ip uÃ§larÄ± bulunan Fahriye Kara iÃ§in MÄ°T devreye girdi

MÄ°T, 26 yÄ±l önceki hac ibadetinde kaybolan ve Müge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±nda Suudi Arabistan'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan BatmanlÄ± Fahriye Kara'nÄ±n bulunup Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçti.

1990 YILINDAN BU YANA KAYIP

BatmanlÄ± 47 yaÅŸÄ±ndaki Fahire Kara 1990 yÄ±lÄ±nda eÅŸi ile birlikte Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Kara çift 1426 hacÄ± adayÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi El Muaysem Tünel Ä°zdihamÄ±'na yakalandÄ±. Ä°zdiham sÄ±rasÄ±nda Fahriye Kara ve eÅŸi Abdurrahman Kara birbirlerini kaybetti. O günden itibaren 12 çocuk annesi Fahriye Kara'dan hiçbir haber alÄ±namadÄ±. Ancak Fahire HanÄ±m'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konusunda bir takÄ±m duyumlar alan Kara ailesinin fertleri atv'de yayÄ±nlanan Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert programÄ±na katÄ±ldÄ±.

SÜRPRÄ°Z GELÄ°ÅžME

Kara'nÄ±n çocuklarÄ±ndan Mesude ve Mehmet Hatip Kara, AnlÄ±'ya annelerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± gösterip bulunmasÄ±nÄ± istedi. Programa baÄŸlanan bazÄ± izleyiciler Fahire Kara'yÄ± Mekke'de tespih satarken gördüklerini söyledi. Telefonlar hiç susmadÄ±. Çok sayÄ±da izleyici programa baÄŸlanÄ±p Fahriye Kara'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her gördüÄŸü Türk hacÄ± adayÄ±na "Ne olur beni buradan kurtarÄ±n, benim Türkiye'de 12 tane çocuÄŸum var, Türk medyasÄ±na benim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± bildirin" dediÄŸini söyledi. Günlerdir süren ve sonucu merakla beklenen olayla ilgili olarak devlet yetkililerinden haber geldi.

"ARAMA ÇIKARILACAK"

Müge AnlÄ± kendisine gelen açÄ±klamayÄ± canlÄ± yayÄ±nda; "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sorumlu olan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Numan KurtulmuÅŸ Fahriye Kara'nÄ±n kaybÄ±nÄ± yakÄ±ndan izliyor. AyrÄ±ca olay Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±mÄ±za intikal etti. Fahriye Kara'nÄ±n Interpol tarafÄ±ndan aramasÄ± çÄ±karÄ±lacak. Biz de kendilerine çok teÅŸekkür ediyoruz" ÅŸeklinde duyurdu.

ADIM ADIM YAKLAÅžILIYOR

Suudi Arabistan'da tespih satarak geçimini saÄŸlayan BatmanlÄ± Fahriye Kara'nÄ±n bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. YeÅŸilçam filmi gibi olayÄ± programÄ±nda gündeme getiren Müge AnlÄ±, 26 yÄ±ldan beri çocuklarÄ±ndan uzak olan Fahire Kara'ya adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.