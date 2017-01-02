Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/01/2017 23:15

CÃ¼bbeli Ahmet Hoca'dan ÅŸok eden satranÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±


CÃ¼bbeli Ahmet Hoca, satranÃ§ oyunu iÃ§in ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün düÅŸünmeye zorlayan ve en stratejik oyun olan satranç için söyledikleri büyük tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.Satranç oynayan kiÅŸilerin insanlarÄ±n en yalancÄ±sÄ± olduÄŸunu öne süren Cübbeli Ahmet Hoca, "Oynayanlar lanetlenmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

"TAVLADAN VE KUMARDAN BETER"

Cübbeli Ahmet'in satranca dair konuÅŸmasÄ± ÅŸöyle: "Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateÅŸi tutmak daha hayÄ±rlÄ±.

"SATRANÇ OYNAYAN LANETLENMÄ°ÅžTÄ°R"

Satranç oynayan kiÅŸi insanlarÄ±n en yalancÄ±sÄ±. Oynayanlara ölürken kelimeyi ÅŸehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiÅŸtir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunlarÄ± oynayacaÄŸÄ±nÄ±za elinize tespih alÄ±n, sübhanallah çekin"

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ModacÄ± Barbaros Åžansal'Ä± linÃ§ etmeye Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlardan polis kurtardÄ±

ModacÄ± Barbaros Åžansal, Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


CÃ¼bbeli Ahmet Hoca'ya TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu'ndan dava

CÃ¼bbeli Ahmet Hoca adÄ±yla bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼'nÃ¼n satranÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlattÄ±.


DiyarbakÄ±r'a atanan kayyumdan tramvay mÃ¼jdesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan vali yardÄ±mcÄ±sÄ± Cumali Atilla'nÄ±n yoÄŸun Ã§abalarÄ± sonucu kent merkezine hafif raylÄ± sistem yapÄ±lÄ±yor.