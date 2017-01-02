CÃ¼bbeli Ahmet Hoca'dan ÅŸok eden satranÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

CÃ¼bbeli Ahmet Hoca, satranÃ§ oyunu iÃ§in ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün düÅŸünmeye zorlayan ve en stratejik oyun olan satranç için söyledikleri büyük tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.Satranç oynayan kiÅŸilerin insanlarÄ±n en yalancÄ±sÄ± olduÄŸunu öne süren Cübbeli Ahmet Hoca, "Oynayanlar lanetlenmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

"TAVLADAN VE KUMARDAN BETER"

Cübbeli Ahmet'in satranca dair konuÅŸmasÄ± ÅŸöyle: "Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateÅŸi tutmak daha hayÄ±rlÄ±.

"SATRANÇ OYNAYAN LANETLENMÄ°ÅžTÄ°R"

Satranç oynayan kiÅŸi insanlarÄ±n en yalancÄ±sÄ±. Oynayanlara ölürken kelimeyi ÅŸehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiÅŸtir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunlarÄ± oynayacaÄŸÄ±nÄ±za elinize tespih alÄ±n, sübhanallah çekin"