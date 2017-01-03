Zeytinburnu'ndaki bÄ±Ã§aklÄ± kavgada Afgan vatandaÅŸ yaralandÄ±

Ä°stanbul Zeytinburnu'nda Ã§Ä±kan kavga sonucu Afgan asÄ±llÄ± bir vatandaÅŸ bÄ±Ã§akla yaralandÄ±

Zeytinburnu'nda çÄ±kan kavgada Afgan uyruklu bir kiÅŸi bÄ±çakla yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, NuripaÅŸa Mahallesi 14. Sokak'ta Afganistan vatandaÅŸÄ± olduÄŸu belirtilen ve isimleri öÄŸrenilemeyen iki kiÅŸi arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine, kavga edenlerden biri, diÄŸerini karnÄ±ndan bÄ±çakladÄ±.Olaya, Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen teröristin yakalanmasÄ±na yönelik bir adreste arama yapan ve bölgenin yakÄ±nÄ±nda bulunan polis ekipleri, müdahale etti.KavganÄ±n ÅŸüphelisi kÄ±sa sürede yakalanÄ±rken, aÄŸÄ±r yaralanan kiÅŸi saÄŸlÄ±k ekiplerince hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Bu arada, ambulansa taÅŸÄ±nan yaralÄ±nÄ±n Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen terörist olduÄŸunu sanan mahalle sakinleri, bu kiÅŸiye tepki gösterdi.