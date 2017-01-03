Barbaros Åžansal AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan modacÄ± Barbaros Åžansal, TÃ¼rkiye'ye ayak basar basmaz saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ve birçok kiÅŸinin tepkisini çeken görüntülerin ardÄ±ndan KKTC Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da harekete geçti.YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için geldiÄŸi KKTC'de gözaltÄ±na alÄ±nan Åžansal, Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n 20.55 tarifeli uçaÄŸÄ±yla Ä°stanbul'a gönderildi.Barbaros Åžansal'a, 11 MayÄ±s 2015 tarihinde, LefkoÅŸa Ercan HavalimanÄ±nda üzerinde uyuÅŸturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti.

BARBAROS ÅžANSAL’LA YOLCULAR ARASINDA GERGÄ°NLÄ°K YAÅžANDI

KKTC’den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karar verilen ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal ile bindirildiÄŸi uçaktaki yolcular arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.Gerginlik nedeniyle uçaÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ± bir süre uzadÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndansa Barbaros Åžansal'Ä± taÅŸÄ±yan uçak Türkiye’ye hareket etti.

TÜRKÄ°YE'YE GELDÄ°ÄžÄ° ANDA SALDIRIYA UÄžRADI

Barbaros Åžansal'Ä±n bindiÄŸi uçaÄŸÄ±n Atatürk HavalimanÄ±'na inmesinin ardÄ±ndan çok sayÄ±da kiÅŸi uçaÄŸÄ±n altÄ±nda bekledi. Polis eÅŸliÄŸinde uçaktan indirilen Åžansal'a bekleyen kiÅŸiler saldÄ±rmak istedi. Burada polisler saldÄ±rÄ±yÄ± önlerken aynÄ± kiÅŸler uçaktan polisler arasÄ±nda araca yürüyen Åžansal'a saldÄ±rdÄ±.Cep telefonuyla çekilen görüntüde Åžansal'Ä±n yerde olduÄŸu ve darp edildiÄŸi görüldü. Terörle mücadele ekipleri Åžansal'Ä± oradan uzaklaÅŸtÄ±rarak HavalimanÄ± apronundan araca bindirip özel bir kapÄ±dan çÄ±kardÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Sonra saÄŸlÄ±k muayesinden geçirilen Åžansal Vatan Emniyet müdürlüÄŸüne götürüldü.

BARBAROS ÅžANSAL NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

ModacÄ± Barbaros Åžansal 'B... boÄŸul Türkiye' sözleriyle biten videoda ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adÄ±nÄ± yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüÅŸvet almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± giderken, baÄŸnazlar sokakta size pislik daÄŸÄ±tÄ±rken sizler hala yeni yÄ±l mÄ± kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceÄŸim. Bütün dolarlarÄ±mÄ± Ä°sviçre'ye geçiricem. Bir kuruÅŸ peni bile vermeyeceÄŸim. Ben KÄ±brÄ±s'tayÄ±m. Kuzey KÄ±brÄ±s yeni yÄ±la girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacaÄŸÄ±m. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliÄŸin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boÄŸul Türkiye"