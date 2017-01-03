Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/01/2017 07:20

Ankara'da yangÄ±n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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BaÅŸkent Ankara'da bulunan bir apartmanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan etkilenen 30 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1245 Sokak'ta bir apartmanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda bulunan devre mülk tatil köyü merkez ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. KÄ±sa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 25 dairenin bulunduÄŸu 5 katlÄ± binaya yayÄ±ldÄ±.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

APARTMAN SAKÄ°NLERÄ°NÄ° SÄ°REN SESÄ°YLE UYANDIRDILAR

BinayÄ± tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçlarÄ± ve ambulanslarÄ±n siren sesiyle apartman sakinlerini uyandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. 

Panikle uyanan çok sayÄ±da kiÅŸi, bina boÅŸluÄŸundaki yoÄŸun dumanÄ±n evlerini etkilemeye baÅŸlamasÄ±yla balkonlara çÄ±ktÄ±. BazÄ±larÄ± dumandan etkilenen vatandaÅŸlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.AralarÄ±nda çocuk ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸi, çevredeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Bina sakinlerinden bazÄ±larÄ±na ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.Ä°ÅŸ yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k bir saatte söndürülen yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 

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