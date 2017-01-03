Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 5 Ocak'ta elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 5 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek
Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre;
Adalar'da 11.00-17.00'de, Büyükada-Nizam Mahallesi Ayayorgi Tepesi mevkisi,
AtaÅŸehir'de 09.00-17.00'de, FerhatpaÅŸa Mahallesi 37., 48., 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., MareÅŸal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe , 97., Karadeniz sokaklarÄ±, Ä°nönü Mahallesi KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ± Sokak, Ä°çerenköy Mahallesi AlanaldÄ±, Damla, AyÅŸecik, Demet, KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ±, Küçükbakkalköy Yolu, PÄ±nar, BaÅŸÄ±büyük Yolu, FÄ±ndÄ±klÄ± Mahallesi HancÄ±oÄŸlu, Evren, BaÅŸÄ±büyük Yolu, Zambak, ÇalÄ±ÅŸkan, Göksu, AÅŸÄ±k Veysel, Begonya, Bahçe, Köknar, Okul, Lale, Mehmet Akif Ersoy, MenekÅŸe sokaklarÄ± elektrik alamayacak.
Maltepe'de 09.00-12.00'de, KüçükyalÄ± Mahallesi ÇamlÄ±k çÄ±kmazÄ±nda,
Pendik'te 10.00-12.00'de, ÇÄ±nardere Mahallesi Olimpiyat Sokak'ta,
Åžile'de 09.00-18.00'de, AÄŸva Merkez Mahallesi Nostalji, Baharat Yolu, Beyaz Akasya, AyyÄ±ldÄ±z, MuÅŸebak, Hazerfan, Anayurt, Adalar, Yakuplu, RÄ±htÄ±m, Lise Yolu, Ä°smail Dinçer, IlÄ±ca, Kuzey, Nihat Erim, Dereli, Ä°lgi, Bosna, Mihrap, Kara AÄŸaç, PostacÄ± Hasan Uzun, Alper, Yeni Cami, Ptt, Evliya Çelebi, Åžile, DumlupÄ±nar, Göztepe sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Ümraniye'de 09.00-14.00'te, AÅŸaÄŸÄ± Dudullu Mahallesi GülÅŸah çÄ±kmazÄ±, Davet çÄ±kmazÄ±, Åžahinler, Cami, Hicran, Tekinsoy, Kevser sokaklarÄ±nda, 12.00-17.00'de, Parseller Mahallesi Abdullah Azam, Çiçekli, BabürÅŸah, Zakkum, TadÄ±m, Nida sokaklarÄ±nda, Üsküdar'da 09.30-16.30'da, Bulgurlu Mahallesi SaÄŸlam, Aygül, KÄ±sacÄ±k sokaklarÄ±nda, 10.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi BaÄŸlar Yolu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.