Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/01/2017 07:35

Ä°DO bazÄ± seferlerini iptal etti

Ä°DO seferleri

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼slerinin (Ä°DO) bazÄ±larÄ± hava koÅŸullarÄ±nÄ±n olumsuz olmasÄ± nedeniyle iptal edildi

Ä°DO'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre,

06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ,

07.10 BostancÄ±-Kartal-Yalova,

07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü,

07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± deniz otobüsü seferleri gerçekleÅŸtirilemedi

Ä°ptal edilen diÄŸer seferler ise ÅŸöyle:

"08.30 Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±köy,

08.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ,

09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa,

14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,

18.45 BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma deniz otobüsü seferleri."

Ä°DO ayrÄ±ca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiÄŸi duyuruldu.

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