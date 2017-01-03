Ä°DO bazÄ± seferlerini iptal etti

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼slerinin (Ä°DO) bazÄ±larÄ± hava koÅŸullarÄ±nÄ±n olumsuz olmasÄ± nedeniyle iptal edildi
Ä°DO'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre,
06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ,
07.10 BostancÄ±-Kartal-Yalova,
07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü,
07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± deniz otobüsü seferleri gerçekleÅŸtirilemedi
Ä°ptal edilen diÄŸer seferler ise ÅŸöyle:
"08.30 Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±köy,
08.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ,
09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa,
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,
18.45 BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma deniz otobüsü seferleri."
Ä°DO ayrÄ±ca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiÄŸi duyuruldu.