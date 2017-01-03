GÃ¶Ã§menler bu kez bavula saklanarak Ã¶nlem almÄ±ÅŸ

Fas'tan Ä°spanya'ya girmeye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menlerin bulunduÄŸu hal ÅŸok etti

Avrupa'nÄ±n Afrika'daki iki topraÄŸÄ±ndan biri olan Fas'taki Ceuta'da, bavulun içine ve arka koltuÄŸun altÄ±na gizlenmiÅŸ mülteciler bulundu.Polisin bir aracÄ± kontrol etmesiyle, bir kadÄ±n bavulunun içinde kÄ±vrÄ±lmÄ±ÅŸ halde bekleyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Bir baÅŸkasÄ± ise, gizlendiÄŸi arka koltuÄŸun altÄ±ndaki özel bölmeden çÄ±karÄ±ldÄ±.Avrupa'ya gitmeye çalÄ±ÅŸan göçmenler, araçtan çÄ±karÄ±lÄ±nca ilk olarak ciÄŸerlerine temiz hava çekti. Ancak Gabon'lu olduÄŸu tahmin edilen erkeÄŸin acil olarak hastaneye götürülmesine karar verildi.Polis, göçmenleri sÄ±nÄ±rdan geçirmeye çalÄ±ÅŸan iki FaslÄ±'yÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan biri 22 yaÅŸÄ±ndaki FaslÄ± bir kadÄ±n. Göçmen erkeÄŸi sÄ±nÄ±rdan bavulun içinde geçirmeye çalÄ±ÅŸan kadÄ±n, ekiplerin bavulu açmasÄ±yla yakalandÄ±.AynÄ± bölgede yeni yÄ±lÄ±n ilk gününde yaklaÅŸÄ±k 1100 göçmen sÄ±nÄ±rÄ± geçmek için altÄ± metrelik tellere hücum etmiÅŸ, görevliler kalabalÄ±ÄŸÄ± güçlükle engellemiÅŸti.Her yÄ±l binlerce AfrikalÄ± göçmen, Ä°spanya'nÄ±n Afrika'daki topraklarÄ± Ceuta ve Melilla'da Avrupa'ya gitme umuduyla tel örgüleri aÅŸmayÄ± deniyor. Söz konusu iki kent, aynÄ± zamanda Avrupa'nÄ±n Afrika'yla tek sÄ±nÄ±rÄ±.