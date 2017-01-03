Reina'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¶rt gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet anlarÄ±nÄ± anlattÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi DÃ¼sseldorf'tan eÄŸlenmek iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelen 4 arkadaÅŸ Reina'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± oldu

Geçen yÄ±l olduÄŸu gibi yeni yÄ±la Reina’da girip Ä°stanbul tatili yapmak isteyen ve Düsseldorf’tan gelen 4 arkadaÅŸ, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.Yer olmadÄ±ÄŸÄ± için arkadaÅŸlarÄ±yla terasa yönlendirildiklerini belirten OÄŸuzhan YangÄ±n (23), “Saat 01.15’te Reina çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan birisi bize çarparak kaçmaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada baÄŸrÄ±ÅŸmalar ve silah sesleri gelmeye baÅŸladÄ±. Kendimizi yere attÄ±k. Bar kÄ±smÄ±na doÄŸru bakÄ±nca da yüzü maskeli saldÄ±rganÄ± uzun namlulu silahla insanlarÄ± tararken gördüm. Arka taraftaki kÄ±rÄ±k bir camdan çÄ±karak kurtulduk. Bizi mekânÄ±n son kÄ±smÄ±nda olmamÄ±z kurtardÄ±” dedi.

Ä°nÅŸaat sektöründe çalÄ±ÅŸan AkÄ±n Selçuk, “Birden bir patlama sesi duyuldu. SaldÄ±rgan bar bölümüne gelene kadar çok silah sesi duymadÄ±k. Dakikalar boyunca taradÄ±. Sonra siren sesleri geldi. Ä°çeri birkaç kiÅŸi geldi, polis olduklarÄ±nÄ± söylediler. ‘SaÄŸ kalanlar el kaldÄ±rsÄ±n’ dediler. Güvenemedik. Bunun saÄŸ kalanlarÄ± da öldürmek için düzenlenen bir Oyun olabileceÄŸi aklÄ±mÄ±za geldi. El kaldÄ±rmadÄ±k” diye konuÅŸtu.

Berber Hüseyin Akkaya ise “YaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zdan sonra dönüÅŸü erkene almayÄ± düÅŸünüyoruz” dedi.

Otomotiv sektöründe çalÄ±ÅŸan Samet DirimeÅŸe de saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± “Küçük bir duvara çÄ±kÄ±p tam denize atlamayÄ± düÅŸünürken, birisinin suya atlarken betona çakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. O sÄ±rada arkadaÅŸÄ±m beni aÅŸaÄŸÄ± çekti. Sürünerek dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±k” diye anlattÄ±.