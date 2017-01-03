DiyarbakÄ±r'a atanan kayyumdan tramvay mÃ¼jdesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan vali yardÄ±mcÄ±sÄ± Cumali Atilla'nÄ±n yoÄŸun Ã§abalarÄ± sonucu kent merkezine hafif raylÄ± sistem yapÄ±lÄ±yor.

DiyarbakÄ±r'Ä±n eski BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Baydemir ve Gültan KÄ±ÅŸanak'Ä±n vaat ettiÄŸi ancak bir türlü hayata geçiremediÄŸi hafif raylÄ± sistem projesi nihayet kente kazandÄ±rÄ±lÄ±yor. Yirmi yÄ±ldÄ±r kenti yöneten HDP'li belediyelerin yapamadÄ±ÄŸÄ±, her seçimde vatandaÅŸÄ±n önüne seçim vaadi olarak konulan hafif raylÄ± sistem, kayyum tarafÄ±ndan iki ayda çözüldü. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan BüyükÅŸehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan vali yardÄ±mcÄ±sÄ± Cumali Atilla'nÄ±n yoÄŸun çabalarÄ± sonucu kent merkezinde nüfusunun 1.5 milyona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r'a hafif raylÄ± sistem yapÄ±lÄ±yor. Ä°lk etabÄ± 14 kilometre olmasÄ± planlanan raylÄ± sistem projesi BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±nda da onaylandÄ±.

18 DURAKTAN OLUÅžACAK

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atilla'nÄ±n giriÅŸimleri sonucu, ÅŸehir trafiÄŸini rahatlatacak raylÄ± tramvay sistemiyle ÅŸehrin trafiÄŸinde önemli bir rahatlama olacak. 18 duraktan oluÅŸacak raylÄ± sistem Sur ilçesi DaÄŸkapÄ±'dan baÅŸlayÄ±p, KayapÄ±nar ilçesinde bulunan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde son bulacak. AynÄ± anda 30 vagonun çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± raylÄ± sistemde, 3 vagon ise acil durumlar için hazÄ±r bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi için raylarÄ±n çevresine özel izolasyon yapÄ±lacak. RaylÄ± sistemin kentin trafiÄŸini önemli ölçüde rahatlatacaÄŸÄ±nÄ± belirten DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atilla, "RaylÄ± sistem iki etaplÄ± yapÄ±lacak" dedi.

EKÄ°NCÄ°LER CADDESÄ° TRAFÄ°ÄžE KAPATILIYOR

DiyarbakÄ±r ulaÅŸÄ±m ana planÄ± projesi kapsamÄ±nda YeniÅŸehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nin araç trafiÄŸine kapatÄ±lÄ±p, sadece raylÄ± sistemin olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Atilla, "Yine ulaÅŸÄ±m ana planÄ± kapsamÄ±nda Ekinciler Caddesi'ni yayalaÅŸtÄ±rma projemiz var. Bu caddeden Sadece tramvay geçecek. Ekinciler Caddesi'ndeki bölgeyi araç trafiÄŸinden arÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.

Ä°KÄ° ETAPLI YAPILACAK

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atilla, "Birinci etap, 14 kilometre uzunluÄŸunda raylÄ± sistem, DaÄŸkapÄ±'dan baÅŸlayÄ±p, EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne ulaÅŸacak. 2. etap ise, Diclekent kavÅŸaÄŸÄ±ndan, 500 evler istikâmetine kadar gidecek. Söz konusu ulaÅŸÄ±m ana planÄ± kapsamÄ±nda, kent merkezindeki otopark, trafik sorunu gibi uzun vadeli projeler içeriyor. RaylÄ± sistem, kentin trafik sorununu da önemli oranda rahatlatÄ±yor" dedi.