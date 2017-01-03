Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/01/2017 09:17

Ankara'da termometreler -11'i gÃ¶rdÃ¼


Ankara yÄ±lÄ±n en soÄŸuk gecesini yaÅŸadÄ±.

Ankara yeni yÄ±lÄ±n en soÄŸuk gecelerinden birini yaÅŸadÄ±. Åžehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi. Tüm yurdu etkisi altÄ±na alan soÄŸuk hava BaÅŸkent'te de etkisini gösterdi. Termometreler eksi 11 dereceyi gösterirken binalarÄ±n çatÄ±larÄ±nda bir metreyi bulan buz sarkÄ±tlarÄ± oluÅŸtu. SoÄŸuk havanÄ±n etkisiyle oluÅŸan yoÄŸun sis ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi. GörüÅŸ mesafesi kÄ±salan sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.

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