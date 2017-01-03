CÃ¼bbeli Ahmet Hoca'ya TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu'ndan dava

CÃ¼bbeli Ahmet Hoca adÄ±yla bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼'nÃ¼n satranÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlattÄ±.

Türkiye Satranç Federasyonu kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, satranç ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±n ardÄ±ndan hukuki yaptÄ±rÄ±mlara baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Türkiye Satranç Federasyonu kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Satranç oynamaktansa ateÅŸi tutmak daha hayÄ±rlÄ±. Oynayanlar lanetlenmiÅŸtir. Bu oyunlarÄ± oynayacaÄŸÄ±nÄ±za elinize tesbih alÄ±n, sübhanallah çekin" ÅŸeklindeki ifadeleri üzerine yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak, hukuki sürecin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:"TSF olarak, satranç sporu ile ilgili bugün (2 Ocak 2017) negatif deÄŸerlendirmelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir videonun internet sitelerine ve sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerine yansÄ±masÄ± üzerine, bu konuda açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± gereÄŸi duyulmuÅŸtur. Videoda yer alan 'söz konusu kiÅŸi'nin satrançla ilgili sözleri kabul edilemez nitelik taÅŸÄ±maktadÄ±r ve camiamÄ±z tarafÄ±ndan da tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r.

"YETKÄ°LÄ° MERCÄ°LER NEZDÄ°NDE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ°MÄ°Z SÜRDÜRÜLMEKTEDÄ°R"

BirliÄŸe, beraberliÄŸe, barÄ±ÅŸa ve satranç sporunun felsefesine en çok gereksinim duyduÄŸumuz bugünlerde, binlerce sporcumuzu ve ailelerimizi de etkileyen, 'hiçbir temele dayanmayan bu yorum ve deÄŸerlendirmeler' ile ilgili Türkiye Satranç Federasyonu olarak hukuki süreç baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca tüm yetkili merciler nezdinde de giriÅŸimlerimiz sürdürülmektedir.Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir spor federasyonudur. Satranç sporu, bu ülkenin en gözde spor dallarÄ±ndan biridir. Satranç ailesi ise satrancÄ±n hayata kattÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerle büyüyen, aklÄ± ve bilimi esas alan temeller üzerinde yürüyen büyük bir ailedir. Türkiye'de son yÄ±llarda satranç sporuna artan ilgi rakamlara yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r ve ÅŸu anda 700 bini aÅŸkÄ±n lisanslÄ± sporcumuz mevcuttur. TSF olarak hedefimiz 1 milyon lisanslÄ± sporcuya ulaÅŸmaktÄ±r. Türk satranç sporcularÄ±, son yÄ±llarda Olimpiyatlardan, Avrupa ve Dünya ÅžampiyonluklarÄ±na kadar ülkemize gurur tablosu oluÅŸturan çok sayÄ±da baÅŸarÄ±ya imza atmÄ±ÅŸtÄ±r.

"EN BÜYÜK DESTEÄžÄ° DEVLET BÜYÜKLERÄ°MÄ°Z SAÄžLAMIÅžTIR"

Satranç, bu topraklarda tarih boyunca çok sayÄ±da devlet büyüÄŸümüzün ve liderimizin de önemsediÄŸi ve oynadÄ±ÄŸÄ± bir spordur. TSF olarak, Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda bize en büyük desteÄŸi yine deÄŸerli devlet büyüklerimiz saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r ve sözleriyle, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± satranç takÄ±mlarÄ±yla, katÄ±ldÄ±klarÄ± organizasyonlarla da bu sevginin, bu sporun büyümesine katkÄ± saÄŸlamaya devam etmektedirler.

"GELECEÄžE DAÄ°R UMUTLARIMIZI GÜÇLENDÄ°RÄ°YORUZ"

Önümüzdeki günlerde de satranç sporunun yine tüm güzelliklerinin sergileneceÄŸi organizasyonlarÄ±mÄ±zÄ± camiamÄ±za yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde, her türlü ayrÄ±ntÄ±yÄ± düÅŸünerek, gerekli tedbirleri alarak, güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleÅŸtirebilmek için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Satranç sporu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerleri hayatÄ±n her alanÄ±na aktaran bir spordur. Bu spor aynÄ± zamanda analitik düÅŸünen, stratejik bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±na sahip, çalÄ±ÅŸkan, vizyoner, baÅŸarÄ±lÄ±, öz güveni yüksek, Türkiye'nin geleceÄŸine imza atacak nesiller oluÅŸturulmasÄ±na aracÄ±lÄ±k etme yoludur. Ülkemizin içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da çok sayÄ±da hainlikle, karanlÄ±kla boÄŸuÅŸtuÄŸu bugünlerde, satranç sporunun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ile yürüyen, alt yapÄ±sÄ± saÄŸlam, ülke sevgisi ile dolu, pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l çocuklarÄ±mÄ±zla, gençlerimizle geleceÄŸe dair umutlarÄ±mÄ±zÄ± güçlendiriyoruz.

SporcularÄ±mÄ±z, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, il temsilcilerimiz, kulüplerimiz, çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z, yönetim kurulu üyelerimiz, ailelerimiz, sponsorlarÄ±mÄ±z ve satranç dostlarÄ±mÄ±zla barÄ±ÅŸ için, kardeÅŸlik için, hoÅŸgörü için, sevgi için, birlik ve beraberlik için bu sporun güzelliklerini yaymaya devam edeceÄŸiz. Türk satrancÄ±nÄ±n büyümesi ile Türk sporunun ve Türkiye'nin kazanacaÄŸÄ±na yürekten inanÄ±yoruz. SaygÄ±larÄ±mÄ±zla..."