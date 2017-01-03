ModacÄ± Barbaros Åžansal'Ä± linÃ§ etmeye Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlardan polis kurtardÄ±

ModacÄ± Barbaros Åžansal, Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen modacÄ± Barbaros Åžansal, Ä°stanbul'a getirildi.Sosyal medya hesabÄ±ndan Türkiye'ye hakaret ettiÄŸi görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ± üzerine KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Åžansal'Ä±n da bulunduÄŸu LefkoÅŸa-Ä°stanbul seferini yapan THY uçaÄŸÄ±, Atatürk HavalimanÄ±'na indi.

SALDIRIYA UÄžRADI

Polisler tarafÄ±ndan uçak altÄ±ndan alÄ±nan Åžansal, burada kendisine tepki gösteren bazÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan darbedilmek istendi. Bu kiÅŸilere engel olabilmek için yoÄŸun çaba harcayan polisler, Åžansal'Ä±, polis aracÄ±na bindirerek havalimanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.