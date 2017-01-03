Alanya'da yaÅŸayan Rus doktor MÃ¼slÃ¼man oldu

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde 1 yÄ±ldÄ±r yerleÅŸik olarak yaÅŸayan Rus Doktor Marina Seppa, "Elif" ismini alarak MÃ¼slÃ¼man oldu.

YaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r Alanya'da yerleÅŸik yaÅŸayan psikolog Marina Seppa, Müslüman olmaya karar verdi. Åžekerhane Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye gelerek Müslüman olmak istediÄŸini belirten Marina Seppa, cami imamÄ± Derya Ä°nce ile Kelime-i Åžahadet getirerek Müslüman oldu.

"GÜZELLÄ°KLERÄ° GÖRDÜM"

MüslümanlÄ±ÄŸa geçmesiyle adÄ±nÄ± 'Elif' olarak deÄŸiÅŸtireceÄŸini belirten Seppa, "Ä°slam'daki güzellikleri gördüm, ayrÄ±m olmayan hallerini gördüm. Ä°nsanlarÄ±n birbirlerini birleÅŸtiriciliÄŸini gördüm. Ä°slam dinini kendime daha yakÄ±n düÅŸündüm ve tercih ettim" dedi.

'Ä°SLAM'IN TERÖRLE Ä°LGÄ°SÄ° YOK'

Ä°slam dininin son yÄ±llarda terörle anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Seppa, Ä°slamiyet'in terörle bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YapÄ±lan ihtida töreninin ardÄ±ndan imam Derya Ä°nce, Seppa'ya Kuran ve Ä°slam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.