Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/01/2017 11:23

Kendisini daÄŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in zorlayan ÅŸahsÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p polise teslim oldu


DiyarbakÄ±r'da 18 yaÅŸÄ±ndaki genci daÄŸa Ã§Ä±kartmak iÃ§in zorlayan ve Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± takdirde ailesini Ã¶ldÃ¼receÄŸini sÃ¶yleyen ÅŸahsÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p polise silahÄ±yla teslim oldu.

DiyarbakÄ±r'Ä±n YeniÅŸehir ilçesi Åžehitlik Mahallesi çöp arÄ±tma tesisleri bölgesinde bulunan tren raylarÄ± üzerinde M.Ä°. isimli bir kiÅŸi ölü olarak bulundu. OlayÄ±n ÅŸüphelisi olduÄŸu belirtilen 18 yaÅŸÄ±ndaki A.E., olayda kullandÄ±ÄŸÄ± silahla birlikte Åžehitlik Polis Merkezi AmirliÄŸi'ne giderek teslim oldu.ZanlÄ± ifadesinde, kendisini daÄŸa çÄ±karmak için zorlayan ve kabul etmemesi durumunda ailesiyle tehdit eden M.Ä°.'yi öldürdüÄŸünü söyledi. ZanlÄ±nÄ±n ifadesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde 1 adet boÅŸ kovan buldu. Olayla ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

sosyal medya

PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±za dikkat edin terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ÅŸahÄ±slar hemen tespit edilecek

Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi iÅŸin sadece bu iÅŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacak 10 kiÅŸilik bir ekip kuruldu

Mustafa AkÄ±ncÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ±ndan Barbaros Åžansal hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, bu akÅŸam tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

elektrik kesintisi

6 Ocak'ta Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 6 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek