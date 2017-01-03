Kendisini daÄŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in zorlayan ÅŸahsÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p polise teslim oldu

DiyarbakÄ±r'da 18 yaÅŸÄ±ndaki genci daÄŸa Ã§Ä±kartmak iÃ§in zorlayan ve Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± takdirde ailesini Ã¶ldÃ¼receÄŸini sÃ¶yleyen ÅŸahsÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p polise silahÄ±yla teslim oldu.

DiyarbakÄ±r'Ä±n YeniÅŸehir ilçesi Åžehitlik Mahallesi çöp arÄ±tma tesisleri bölgesinde bulunan tren raylarÄ± üzerinde M.Ä°. isimli bir kiÅŸi ölü olarak bulundu. OlayÄ±n ÅŸüphelisi olduÄŸu belirtilen 18 yaÅŸÄ±ndaki A.E., olayda kullandÄ±ÄŸÄ± silahla birlikte Åžehitlik Polis Merkezi AmirliÄŸi'ne giderek teslim oldu.ZanlÄ± ifadesinde, kendisini daÄŸa çÄ±karmak için zorlayan ve kabul etmemesi durumunda ailesiyle tehdit eden M.Ä°.'yi öldürdüÄŸünü söyledi. ZanlÄ±nÄ±n ifadesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde 1 adet boÅŸ kovan buldu. Olayla ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.