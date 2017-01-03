Ã–ÄŸrencilerinin gÃ¶ÄŸÃ¼slerini ellemesine izin veren Ã¶ÄŸretmene 50 yÄ±l hapis istemi

Ä°stanbul'da 3-7 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarÄ±n sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸini yapan Yasemin A., Ã¶ÄŸrencilerinin yanÄ±nda soyunup gÃ¶ÄŸÃ¼sleriyle oynamalarÄ±na izin vermesi Ã¼zerine ve Ã§ocuklarÄ± darp ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 38.5'tan 50 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanÄ±yor.

Ä°stanbul Fulya'da bulunan P.G. BakÄ±mevi'nde yaÅŸlarÄ± 3 ile 7 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen bir grup çocuÄŸun, sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni Yasemin A.'nÄ±n cinsel istismarÄ±na, darp tehdidine maruz kaldÄ±klarÄ± ve yanlarÄ±nda soyunup göÄŸüsleriyle oynamalarÄ±na izin verdiÄŸi iddia edildi. ÖÄŸretmen hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede 38.5 yÄ±ldan 50 yÄ±la kadar hapis istendi.

VELÄ°, ÇOCUÄžU DARP ETTÄ°ÄžÄ°NE TANIK OLDUK

Yasemin A.'nÄ±n, 3.5 yaÅŸÄ±ndaki erkek çocuÄŸu D.K.'ye ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Anne Özden K., öÄŸretmenin çocuÄŸu kolundan tutarak fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ana tanÄ±k oldu. Durumu okul müdürü YÄ±ldÄ±z B.'ye anlattÄ±. Müdür anneyi sakinleÅŸtirdi.

YANLARINDA SOYUNUP GÖÄžÜSLERÄ°YLE OYNAMALARINA Ä°ZÄ°N VERÄ°YORMUÅž

BakÄ±mevinde Åžirinler sÄ±nÄ±fÄ±nda stajyerlik yapan Esma K. da Yasemin A.'nÄ±n çocuklarÄ±n özel bölgelerine dokunduÄŸuna, yanlarÄ±nda soyunup göÄŸüsleriyle oynamalarÄ±na izin vermesini gizli çekimle kaydedip Özden K.'ye gönderdi. Özden K. görüntülerle savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu.

50 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENDÄ°

Ä°stanbul Ailenin KorunmasÄ± Bürosu'nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada genç stajyer, okul müdürü ve sÄ±nÄ±fÄ±n diÄŸer öÄŸretmeni Ayça Ç.'nin durumu bildiÄŸi halde sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti. SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan 3.5 yaÅŸÄ±ndaki 3 öÄŸrencinin, öÄŸretmen Yasemin A. tarafÄ±ndan kötü muamele, darp ve cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir iddianame düzenlendi. Ä°ddianamede öÄŸretmenin çocuÄŸa attÄ±ÄŸÄ± terlik silah olarak kabul edildi ve istismara maruz kalan çocuklara iÅŸlenen suçlardan 38.5 yÄ±ldan 50 yÄ±la kadar hapsi istendi.