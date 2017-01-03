BÃ¶lgedeki barajda heba olan sÄ±cak suyla doÄŸal gazdan ucuza Ä±sÄ±nÄ±yorlar

BalÄ±kesir'in SÄ±ndÄ±rgÄ± ilÃ§esinde, yÄ±llarca bÃ¶lgedeki baraja akarak adeta heba olan yaklaÅŸÄ±k 100 derecelik sÄ±cak suyla Ä±sÄ±nmaya baÅŸladÄ±lar.

BalÄ±kesir'in SÄ±ndÄ±rgÄ± ilçesinde, Ulus DaÄŸÄ±'nÄ±n eteklerinden çÄ±kan ve yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle yÄ±llarca bölgedeki baraja akarak adeta heba olan yaklaÅŸÄ±k 100 derecelik sÄ±cak suyla Ä±sÄ±nan konut sayÄ±sÄ± bin 500'e ulaÅŸÄ±rken, 2017'de bu rakamÄ±n 2 bin 500 olmasÄ± hedefleniyor.

BÖLGENÄ°N 30 YILLIK HAYALÄ° GERÇEK OLDU

SÄ±ndÄ±rgÄ± Belediyesinin 2008'te 25 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na "yap-iÅŸlet-devret" modeliyle hayata geçirdiÄŸi projeyi yürüten firmanÄ±n genel müdürü Arif Uslu, bölgenin yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±llÄ±k hayalinin gerçek olduÄŸunu söyledi.

YILLARCA BOÅžA AKTI

Projeyle, Ulus DaÄŸÄ±'nÄ±n eteklerindeki Hisaralan Bölgesi'nde çÄ±kan sÄ±cak suyun ilçeye getirilmesinin hedeflendiÄŸini vurgulayan Uslu, 100 derecenin üzerinde sÄ±caklÄ±ÄŸa sahip suyun projeden önce yÄ±llarca Çaygören BarajÄ±'na aktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, deÄŸerlendirilemediÄŸini anlattÄ±.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N EN UZUN JEOTERMAL BORU HATTI

Hisaralan'dan SÄ±ndÄ±rgÄ±'ya Türkiye'nin en uzun jeotermal boru hattÄ±nÄ± döÅŸediklerini dile getiren Arif Uslu, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Ä°lk baÅŸta proje kapsamÄ±nda 2 bin 250 konutun Ä±sÄ±tÄ±lmasÄ± planlandÄ±. Sonradan hedef, 4 bin 500 konuta yükseltildi. YaklaÅŸÄ±k 23 kilometrelik isale hattÄ±yla suyu ilçe merkezine getirdik. Bunu 10 milyon dolarlÄ±k maliyetle gerçekleÅŸtirdik. 106 derecelik sÄ±cak suyu ilçe merkezine 102 dereceyle alabiliyoruz. Sadece birkaç derecelik kayÄ±pla getirdik. Bu suyu, Ä±sÄ±nma amaçlÄ± 2014'ün KasÄ±m ayÄ±ndan itibaren konutlara vermeye baÅŸladÄ±k."

"DOÄžALGAZA, PETROLE BAÄžIMLI OLMADAN ÇOK UCUZA ISINIYORLAR"

Uslu, Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem YavaÅŸ'Ä±n da destekleriyle ilçedeki kamu binalarÄ± ile konutlarÄ±n bu suyla Ä±sÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2015'te 800 konut Ä±sÄ±tÄ±lÄ±rken, 2016 sonu itibarÄ±yla rakam bin 500'e ulaÅŸtÄ±. Sisteme dahil olan konutlara 24 saat sÄ±cak su veriyoruz. DoÄŸalgaza, petrole baÄŸÄ±mlÄ± olmadan çok ucuza Ä±sÄ±nÄ±yorlar. 2017 sonunda ise 2 bin 500 konutu projeye dahil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

HAVA KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE AZALMA FARK EDÄ°LDÄ°

Jeotermal kaynaÄŸÄ±n ucuz ve temiz olmasÄ±nÄ±n SÄ±ndÄ±rgÄ±'ya hem ekonomi hem de çevre açÄ±sÄ±ndan büyük fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Arif Uslu, ilçe merkezinde hava kirliliÄŸindeki azalmanÄ±n fark edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SERACILIK DA ÖNEMLÄ° BÄ°R POTANSÄ°YEL OLABÄ°LÄ°R

Ä°lçede seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸmesinin de sÄ±cak suya baÄŸlÄ± olduÄŸuna dikkati çeken Uslu, "Bölgede seracÄ±lÄ±k çok geliÅŸmiÅŸ durumda. SÄ±cak suyun verilmesiyle hem maliyetleri düÅŸecek hem de üretimleri artacak. Ä°lçe sÄ±cak suyun avantajÄ±yla seracÄ±lÄ±k da önemli bir potansiyel olabilir." diye konuÅŸtu.