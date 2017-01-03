Reina'daki saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 16'ya yÃ¼kseldi

OrtakÃ¶y'de bulunan Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili bugÃ¼ne kadar 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma çok yönlü devam ediyor. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince yakalanan 8 kiÅŸinin ifadelerinin alÄ±nmasÄ± devam ederken, 6 kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyet MüdürlüÄŸünün Vatan YerleÅŸkesindeki Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünde gözaltÄ±nda tutulan 14 kiÅŸinin iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü bildirildi.

Atatürk HavalimanÄ±'nda 2 gözaltÄ±

Bu arada, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdüren Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Atatürk HavalimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'nin giriÅŸ katÄ±nda yer alan arama noktasÄ±nda ÅŸüphe üzerine yabancÄ± uyruklu 2 kiÅŸiyi durdurdu.Åžüphelilerin üzeri arandÄ±ktan sonra terminalde bulunan polis noktasÄ±na götürüldü. PasaportlarÄ± ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kiÅŸinin cep telefonlarÄ± ve valizleri de detaylÄ± ÅŸekilde incelendi.YaklaÅŸÄ±k bir saat polis noktasÄ±nda bekletilen yabancÄ± uyruklu ÅŸüpheliler, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nün Vatan yerleÅŸkesine götürüldü.