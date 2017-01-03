Meteorolojiden Cuma gÃ¼nÃ¼ uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cuma gÃ¼nÃ¼nden sonra hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yurt genelinde dÃ¼ÅŸeceÄŸini duyurdu

Ä°stanbul'a yeni yÄ±lÄ±n ilk karÄ± bu hafta yaÄŸacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan deÄŸerlendirmeye göre yarÄ±n Hakkari ve Trakya'da kar bekleniyor. KÄ±yÄ± Ege'de yaÄŸmur olarak görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlardan Antalya ve çevresi de etkilenecek. PerÅŸembe günü ülke genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. KÄ±yÄ± Ege ve Akdeniz'in batÄ±sÄ±nda kuvvetli yaÄŸmur olarak görülmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar, Ä°ç Anadolu ve DoÄŸu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar olarak görülecek. Cuma gününden itibaren Ä°stanbul'da hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n hissedilir derecede düÅŸecek. Trakya ve Marmara'nÄ±n güneyinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenirken, Ä°stanbul ve Ankara'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor.

Cumartesi günü Sibirya'dan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ± Türkiye'nin BatÄ± kesiminde etkili olacak. Ä°stanbul'da iki gün sürecek kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± bekleniyor. Kentte en yüksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 derece olmasÄ± beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görülecek.

Pazar günü Akdeniz, Karadeniz'in bir bölümünde yaÄŸmur bekleniyor. DoÄŸu Anadolu'nun bir kÄ±smÄ± parçalÄ± bulutluyken diÄŸer ütüm bölgelerde kar yaÄŸacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayÄ± beklenirken, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ankara'da da etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

SICAKLIK 10 DERECE DÜÅžECEK

CNN Türk'ten Bünyamin Sürmeli ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "Hafta sonu Sibirya üzerinden soÄŸuk hava kütlesi geliyor. Ancak bu yÄ±lbaÅŸÄ±nda Türkiye'yi etkileyenden daha sert olacak. Bu sistemin hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na indirme ihtimali var. Bu sertlikle gelen sistem, kar, fÄ±rtÄ±na yapma sel baskÄ±nÄ± riskini barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 1-2 içinde yaklaÅŸÄ±k 10 derece düÅŸecek. Ä°stanbul'da cuma 10 derece olan sÄ±caklÄ±k cumartesi 2 dereceye inecek. Cuma gecesi ve cumartesi kar ihtimali var. Ankara'da da cumartesi kar bekliyoruz."