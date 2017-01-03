102 tÄ±rlÄ±k yardÄ±m konvoyu Halep'e doÄŸru yol aldÄ±

"Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda toplanan 102 tÄ±rlÄ±k yardÄ±m konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±

Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun düzenlediÄŸi "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" kampanyasÄ±nda toplanan 102 tÄ±rlÄ±k yardÄ±m, Bakan Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende dualarla yola çÄ±ktÄ±.

GölbaÅŸÄ± KYK KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu'nda düzenlenen tören, Kocatepe Camii Ä°mam Hatibi Mehmet AtÄ±cÄ±'nÄ±n Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ile baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan ise KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, toplanan yardÄ±mlar ile ilgili açÄ±klamada bulundu. Aksu, "KYK'lÄ± genç arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Halep halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± bütün dünyaya gösterdiler. Gençlerimiz 27 bin 572 koli gÄ±da paketi, 8 bin 207 koli temizlik paketi, 8 bin 82 koli giyecek paketi, 2 bin 691 adet battaniye paketi, bin 377 koli barÄ±nma paketi, 772 koli mutfak paketi olmak üzere 48 bin 699 koli yardÄ±m malzemesi toplamayÄ± baÅŸardÄ±lar. Halep'e yardÄ±m kampanyasÄ±na destek olan genç kardeÅŸlerimi tebrik ediyorum" diye konuÅŸtu.

Türk KÄ±zÄ±lay'Ä± Genel BaÅŸkanÄ± Dr. Kerem KÄ±nÄ±k da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Milletimizin asaletine ÅŸahitlik ediyoruz. 6 yÄ±ldÄ±r Suriye'de süren bu savaÅŸ nedeniyle kardeÅŸlerimizi hiçbir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±k. Türkiye'nin içinde yaklaÅŸÄ±k 3 milyon Suriyeli kardeÅŸimize, Suriye'nin içinde yaklaÅŸÄ±k 6.5 milyon Suriyeli kardeÅŸlerimize destek veriyoruz. Åžimdiye kadar KÄ±zÄ±lay aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile bölgeye sevk edilen insani yardÄ±m malzemesi 30 bin tÄ±rÄ± aÅŸtÄ±. Sadece Türkiye'deki kardeÅŸlerimize destek olmuyoruz. Suriye içerisindeki acÄ±lara da merhem olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç ise önemli olanÄ±n rakamlar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tarihimizden, deÄŸerlerimizden, geleneklerimizden gelen özelliklerimizin açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu vurguladÄ±. Bakan KÄ±lÄ±ç, "Burada, 1 koli gitmiÅŸ, 2 koli gitmiÅŸ, 100 tÄ±r gitmiÅŸ, 500 tÄ±r gitmiÅŸ konusu deÄŸil. Burada önemli olan, 'neredesiniz' dendiÄŸi zaman 'buradayÄ±z' diyen AsÄ±m'Ä±n Nesli'nin varlÄ±ÄŸÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 15 yÄ±ldÄ±r Türkiye'deki siyasi hayatÄ±n en önünde yer almasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki sÄ±rda ne olduÄŸunu soranlar olur. Benim ÅŸahsi kanaatim samimiyettir. YüreÄŸinden gelen bir ÅŸey her zaman insanlarÄ±n nezdinde en çok yer bulandÄ±r. YapmacÄ±k olan hiçbir ÅŸeyi milletimiz kabul etmez. Sizlerin ortaya koymuÅŸ olduÄŸu destek ile toplanan bu her bir koli, her bir tane okyanuslarÄ±n içerisine atÄ±lan bir damladÄ±r. Ama okyanusun içerisinde yok olmayacaktÄ±r" dedi.

GölbaÅŸÄ± KYK KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu'nda düzenlenen törenle, kampanyanÄ±n Ankara ayaÄŸÄ±nda toplanan 5 tÄ±rlÄ±k malzeme, KÄ±zÄ±lay aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Halep'e ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na uÄŸurlandÄ±. Bakan ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç'Ä±n bir koli yardÄ±m malzemesini tÄ±ra yüklemesinin ardÄ±ndan tÄ±rlar dualarla yola çÄ±ktÄ±.