KÄ±zÄ±laydaki kan stoÄŸu yetersiz olduÄŸundan flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter Ã¼zerinden, stoklarÄ±n yetersiz olduÄŸunu belirterek, stoklarda kan bulundurulmasÄ± iÃ§in kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, ÅŸu mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±: "Kan stoklarÄ±mÄ±z yetersizdir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan ülke genelinde kan baÄŸÄ±ÅŸ desteÄŸi bekliyoruz. 1 ünite kan, 3 can kurtaracak. AÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± düÅŸen kan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeni ile stoklarÄ±mÄ±zda kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verilmiÅŸtir. Malumunuz kan sürekli bir ihtiyaçtÄ±r. Ülkemiz genelindeki 1300 civarÄ±ndaki hastaneye desteklerinizle her iÅŸ günü yaklaÅŸÄ±k 11.000 ünite kan tedarik etmek zorundayÄ±z. Ülke genelindeki 250 kan baÄŸÄ±ÅŸ noktamÄ±za 18-65 yaÅŸ arasÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bireyleri bekliyoruz. Erkekler yÄ±lda 4, kadÄ±nlar 3 kez kan verebilir" Türk KÄ±zÄ±layÄ± da Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±da, "KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± sonucu azalan baÄŸÄ±ÅŸlar ve stoklarÄ±mÄ±z nedeniyle tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±na davet ediyoruz" dedi.