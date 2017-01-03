Ã‡ipli kimlik kartÄ± iÃ§in nasÄ±l baÅŸvuru yapÄ±lÄ±r

Ã‡ipli kimlik baÅŸvurusu yapmak isteyenler kart randevusunu nasÄ±l alabilir, gerekli belgeler nelerdir? gibi merak edilen sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± sizin iÃ§in derledik.

Yeni çipli kimlik kartÄ± baÅŸvurusu devam ediyor. Yeni nesil nüfus cüzdanÄ± yerine geçecek olan çipli kimlik kartÄ±, online randevu sistemi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sÄ±ra beklemeden alÄ±nabiliyor. Uzun bir süre pilot bölgelerde vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan alÄ±nabilen yeni çipli kimlik kartÄ±, Nüfus MüdürlüÄŸü'nün hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± randevu sistemi ile yurt genelinde kolayca alÄ±nabilecek. Peki E-kimlik yenileme randevusu nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Yeni kimlik kartÄ± için gerekli belgeler nelerdir? Ä°ÅŸte merak edilenlerin ve randevu nasÄ±l alÄ±nÄ±r sorusunun cevaplandÄ±ÄŸÄ± detaylÄ± bilgiler...

YENÄ° KÄ°MLÄ°K KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

VatandaÅŸlar, online randevu sistemiyle Nüfus MüdürlüÄŸü dairelerinde sÄ±ra beklemeden kimlik kartÄ± baÅŸvurusu yapabilirken, iÅŸlem için gerekli tüm detaylarÄ± 'https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/Pages/homepage.aspx' adresinden öÄŸrenebilecek. BaÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda nüfus müdürlüÄŸü personeli, baÅŸvuru sahibinin T.C. Kimlik NumarasÄ±nÄ± sorgulayacak, ardÄ±ndan kimlik kartÄ± bilgileri ve son aldÄ±ÄŸÄ± kimlik kartÄ± bilgilerini kontrol edecek. Ä°lk defa kimlik kartÄ± baÅŸvurusunda nüfus cüzdanÄ±, uluslararasÄ± aile cüzdanÄ±, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanÄ±, avukat kimlik kartÄ± vb. belgeler ile son 6 ay içinde çekilmiÅŸ biyometrik bir adet fotoÄŸraf istenecek. BaÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda kiÅŸinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayasÄ± damar izi olarak hem saÄŸ hem sol içi alÄ±nacak. OnbeÅŸ yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olan kiÅŸiler baÅŸvurularÄ±nÄ± ÅŸahsen yapabilecek. Mevcut nüfus cüzdanlarÄ±nÄ±n yerine kullanÄ±lacak yeni kimlik kartlarÄ±nÄ±n kullanÄ±m ömrü ise 10 yÄ±l olacak.

KÄ°MLÄ°K BAÅžVURUSUNDA GEREKLÄ° BELGELER NELERDÄ°R?

Ä°lk defa kimlik kartÄ± baÅŸvurusu; nüfus cüzdanÄ±, uluslararasÄ± aile cüzdanÄ±, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanÄ±, avukat kimlik kartÄ±, askeri kimlik kartÄ±, basÄ±n kartÄ± veya muhtarlÄ±kça düzenlenmiÅŸ talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoÄŸraflÄ± belge ve bir adet son altÄ± ay içerisinde çekilmiÅŸ biyometrik fotoÄŸraf ile yapÄ±labilecek.

YENÄ° KÄ°MLÄ°K ÜCRETLERÄ° NE KADAR OLACAK?

2017 yÄ±lÄ± kimlik kartÄ± bedeli; kanuni bildirim süresi dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸum nedeniyle düzenlenen kimlik kartÄ± için 16 TL, deÄŸiÅŸtirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartÄ± için 16 TL ve kayÄ±p nedeniyle düzenlenen kimlik kartÄ± için 32 TL'dir. Kimlik kartÄ± bedeli baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda peÅŸin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 60 gün içinde bildirilen doÄŸum olaylarÄ±na iliÅŸkin olarak kimlik kartÄ± baÅŸvurusunda bulunulmasÄ± durumunda herhangi bir bedel alÄ±nmayacak.

ON BEÅž YAÅžINI TAMAMLAMAYAN VE 18 YAÅžINDAN KÜÇÜKLERÄ°N BAÅžVURUSUNU KÄ°MLER YAPAR?

Biyometrik verisi alÄ±nmayacak çocuklarÄ±n kimlik kartlarÄ±; ana, baba ya da vasileri, bunlarÄ±n bulunmamasÄ± hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeÅŸleri ya da çocuklarÄ± yanlarÄ±nda bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kiÅŸiler tarafÄ±ndan teslim alÄ±nÄ±r. Evlilik birliÄŸinin mahkeme kararÄ± ile son bulmasÄ± hâlinde çocuklarÄ±n kimlik kartÄ± veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kÄ±lÄ±nan kiÅŸilere teslim edilir.

KARTLARIN ÅžÄ°FRESÄ° NASIL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LECEK?

Kart sahipleri tarafÄ±ndan KIOSK'larda PIN deÄŸiÅŸtirme, PIN bloke kaldÄ±rma, kiÅŸisel mesaj deÄŸiÅŸtirme ve kart kontrolü iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirilir. Kimlik kartÄ±nÄ±n geçerlilik süresi on yÄ±ldÄ±r. Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydÄ±yla, yeniden baÅŸvuruda bulunarak ücreti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni kimlik kartÄ± alÄ±nabilir. Bu durumda eski kimlik kartÄ± iptal edilir.

KÄ°MLÄ°K KARTINI KAYBEDENLER NE YAPACAK?

Kimlik kartÄ±nÄ±n kaybedilmesi veya çalÄ±nmasÄ± durumunda çaÄŸrÄ± merkezi veya nüfus müdürlüÄŸüne bildirilmesi gerekmektedir. KayÄ±p ve çalÄ±ntÄ± bildirimi yapÄ±ldÄ±ktan sonra kimlik kartÄ± iptal edilecektir.

CÄ°NSÄ°YET AYRIMI OLMAYACAK

Yeni uygulama ile birlikte, eskiden "Nüfus cüzdanÄ±" olarak tanÄ±mlanan yeni cüzdanlar, "T.C. Kimlik KartÄ±" olarak ifade edilmektedir. Nüfus CüzdanlarÄ±nÄ±n boyutu büyük iken, yeni kartlarÄ±n boyutu klasik banka kartÄ± boyutlarÄ±nda olacak. Bu durumda kartlar, cüzdanlara daha kolay girebilecek. Para cüzdanÄ±na sÄ±ÄŸmayan kimlikler ise bu ÅŸekilde tarihe karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olacak. Eski kimliklerde mavi ve pembe renk ayrÄ±mlarÄ± ve cinsiyet ifade etme durumlarÄ± ise artÄ±k tarih olacak. Yeni Kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretilecek.