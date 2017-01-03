Cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ktan sonra intihar eden genÃ§ kÄ±z iÃ§in mahkemeden ÅŸok aÃ§Ä±klama

Antalya'da "ben polisim seni gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yorum" diyerek evine gÃ¶tÃ¼rÃ¼p genÃ§ kÄ±za cinsel istismarda bulunan adamÄ±n mahkemede suÃ§suz bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Antalya'nÄ±n MuratpaÅŸa ilçesinde 2 sene önce, bir sahte polisin kandÄ±rmasÄ±yla 'gözaltÄ±na' alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanan ve cinsel istismara uÄŸrayan Rüya Duman'Ä±n, faili Cevher A.P.'ye açÄ±lan dava devam ediyor. Adli TÄ±p Genel Kurulu'nun, 'eylem nedeniyle ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulmamÄ±ÅŸtÄ±r' raporundan 10 gün sonra intihar eden Rüya Duman için, yeni duruÅŸmada yine aynÄ± rapor sunuldu.

BÄ°R DURAK ÖNCE Ä°NMÄ°ÅžTÄ°

Rüya Duman'Ä±n annesiyle babasÄ±, kendisi daha küçük yaÅŸtayken ayrÄ±ldÄ±. Velayeti babasÄ±na verilen Rüya, daha sonra yurda yerleÅŸtirildi. Ä°kinci evliliÄŸini yapan anne Habibe K., Rüya 8 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde yanÄ±na aldÄ±. 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± etkinliklerine katÄ±ldÄ±ktan sonra annesi, Rüya'yÄ± üvey babasÄ± Cihan K.'Ä±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± KaraalioÄŸlu ParkÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki oto yÄ±kamacÄ±ya gönderdi. Burada iÅŸyeri sahibinden sigara isteyen Rüya'ya kÄ±zan üvey babasÄ±, eve gitmesi için otobüse bindirdi. Sigara içtiÄŸi için annesinin kÄ±zmasÄ±ndan endiÅŸe eden Rüya, bir durak sonra inip Kaleiçi'nde metruk bir alana gitti.

'SENÄ° GÖZALTINA ALDIM' DÄ°YEREK EVÄ°NE GÖTÜRDÜ

Burada küçük kÄ±zÄ±n yanÄ±na yaklaÅŸan 32 yaÅŸÄ±ndaki Cevher A.P., polis olduÄŸunu iddia edip "UyuÅŸturucu ÅŸüphelisi olarak seni gözaltÄ±na alÄ±yorum. Karakola gideceÄŸiz" dedi. Cevher A.P., daha sonra Rüya Duman ile birlikte kent içi ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan otobüse bindi. Cevher A.P. ile kÄ±zÄ±n durumundan ÅŸüphelenen bir kadÄ±n yolcu, Güzeloba Mahallesi'nde otobüsten inen ikiliyi takip etti. Küçük kÄ±zÄ±n bir sitenin zemin katÄ±ndaki daireye götürüldüÄŸünü gören kadÄ±n durumu polise haber verdi.Olay yerine gelen polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Cevher A.P., kÄ±zÄ±n baÄŸÄ±ÅŸ toplamak için eve geldiÄŸini iddia etti, ardÄ±ndan 300 lirasÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu. Rüya Duman ise Cevher A.P.'nin kendisini polis olarak tanÄ±tÄ±p 'karakola gidiyoruz' diyerek evine getirdiÄŸini, ardÄ±ndan kendisini okÅŸamak istediÄŸini, ancak buna izin vermediÄŸini anlattÄ±.

Ä°LK RAPORDA 'RUH SAÄžLIÄžI BOZULMUÅž' DENÄ°LDÄ°

Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde 24 Nisan 2014 tarihinde hazÄ±rlanan raporda küçük kÄ±zÄ±n 'ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸu' tespitine yer verildi. Bunun üzerine tutuklanan Cevher A.P. hakkÄ±nda cinsel istismar suçundan 13 yÄ±la kadar hapis istemiyle Antalya 4'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±. Cevher A.P., 2015 Nisan ayÄ±nda tahliye edildi. Tahliye kararÄ± üzerine bu kiÅŸinin tekrar kendisini kaçÄ±rmasÄ±ndan endiÅŸe eden Rüya Duman, eve kapandÄ±.

RAPORDAN 10 GÜN SONRA CANINA KIYDI

Mahkeme talep üzerine, ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulup bozulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti için Rüya Duman'Ä±n bir de Adli TÄ±p 6'ncÄ± Ä°htisas Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. 8 Temmuz 2015 tarihinde Rüya Duman hakkÄ±nda düzenlenen raporda Rüya'da stres bozukluÄŸu tespit edildiÄŸi, bu tablonun ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilediÄŸi, ancak ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozacak mahiyet ve derecede olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Rüya Duman, rapordan 10 gün sonra kendisini evin kapÄ±sÄ±na asarak yaÅŸamÄ±na son verdi.

KOVUÅžTURMAYA YER YOK

Rüya Duman'Ä±n ölümüyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmadan sonuç çÄ±kmadÄ±. SavcÄ±lÄ±k, onu intihara yönlendiren veya ölümünde kusur bulunan kimse bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, Rüya Duman'Ä±n annesi Habibe K. ile çocuÄŸa istismardan yargÄ±lanan Cevher A.P. hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.Mahkeme, Rüya Duman'Ä±n yaÅŸamÄ±na son vermesi üzerine Adli TÄ±p Genel Kurulu'ndan yeni bir rapor talep etti. Adli TÄ±p Genel Kurulu'nca hazÄ±rlanan 23 Haziran 2016 tarihli rapor, Antalya 4'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Rapor, davanÄ±n 14'üncü duruÅŸmasÄ±nda okunup dosyaya eklendi.

'RUH SAÄžLIÄžI EYLEM NEDENÄ°YLE BOZULMAMIÅžTIR'

Tutuksuz yargÄ±lanan Cevher A.P. ile Rüya Duman'Ä±n annesi Habibe K.'nÄ±n ve taraflarÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmada, Adli TÄ±p Genel Kurulu'nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor okundu. Raporda, Adli TÄ±p 6'ncÄ± Ä°htisas Kurulu'nun verdiÄŸi raporda olduÄŸu gibi Rüya Duman'Ä±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eylem nedeniyle bozulmadÄ±ÄŸÄ±, ancak etkilendiÄŸi belirtildi. Rüya Duman'Ä±n ailesinin avukatÄ± Ahmet Arda Küçük, adli tÄ±p raporunu okumak için süre talep etti.Mahkeme, taraflara süre verilmesi için duruÅŸmayÄ± erteledi.