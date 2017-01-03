Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/01/2017 18:06

Ã‡orum'da yaÅŸayanlar elektriksiz kaldÄ±klarÄ± iÃ§in evlerine eÅŸekle su taÅŸÄ±yor


Ã‡orum'da suyu pompalayan deponun elektriÄŸinin kesik olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar eÅŸekle su taÅŸÄ±mak zorunda kalÄ±yor.

Çorum'un Ä°skilip Ä°lçesi'nde, Kurusaray Köyü'ne baÄŸlÄ± Ortanca ve KÄ±yÄ± mahallerindeki yaÅŸanan su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸatÄ±yor. 85 hanenin bulunduÄŸu köye su pompalayan deponun elektriÄŸinin kesik olmasÄ± nedeniyle sularÄ± akmayan vatandaÅŸlar, eÅŸeklerin sÄ±rtÄ±nda bir kilometre mesafeden su taÅŸÄ±mak zorunda kalÄ±yor. Köy MuhtarÄ± Haydar KaradoÄŸan, 2009 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmayla köye içme suyu saÄŸlanmasÄ± için Çomu ÇayÄ±'na depo kurulduÄŸunu söyledi. Depodan pompa sistemiyle köye su verildiÄŸini belirten KaradoÄŸan, "Deponun elektriÄŸi kesik. Elektrik borcu bulunuyor. Yetkililerle kesik olan elektriÄŸin açÄ±lmasÄ± için görüÅŸmelerimiz sürüyor. KÄ±sa sürede bu borcun ödenerek yeniden suyun verilmesi için giriÅŸimlerde bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

sosyal medya

PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±za dikkat edin terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ÅŸahÄ±slar hemen tespit edilecek

Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi iÅŸin sadece bu iÅŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacak 10 kiÅŸilik bir ekip kuruldu

Mustafa AkÄ±ncÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ±ndan Barbaros Åžansal hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, bu akÅŸam tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

elektrik kesintisi

6 Ocak'ta Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 6 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek