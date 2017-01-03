Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na 810 personel alÄ±nacak

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n personel alÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸvuru tarihleri belli oldu.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda sürüyor. Devlet kurumlarÄ±nda görev yapmak isteyenler bu kapsamda yapÄ±lacak alÄ±mlara ilgi gösteriyor. YayÄ±mlanan ilana göre Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± ile 810 yeni personel göreve baÅŸlayacak. Bu personeller icra katibi olarak istihdam edilecekler. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± memur alÄ±mÄ± kapsamÄ±nda baÅŸvuru yapacak adaylar baÅŸvurularÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. AyrÄ±ca baÅŸvuru formu ve tarihleri de baÅŸvuru yapacaklarÄ±n en fazla merak ettikleri konular arasÄ±nda yer alÄ±yor.

BAÅžVURU TARÄ°HLERÄ° BELLÄ° OLDU

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± icra katibi alÄ±mÄ± için baÅŸvurular 2 Ocak 2017'de baÅŸladÄ±. Adaylar baÅŸvuru iÅŸlemlerine 16 Ocak 2017'ye kadar devam edebilecekler.

BAÅžVURULAR NASIL YAPILIYOR

AdaylarÄ±n belirlenen baÅŸvuru döneminde icra katipliÄŸi sÄ±navÄ± baÅŸvuru formu, diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öÄŸrenim yabancÄ± ülkede yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise denklik belgesinin aslÄ±, kurumca veya belgenin verildiÄŸi yer yükseköÄŸretim kurumunca onaylanmÄ±ÅŸ örneÄŸi, KPSS-2016 sÄ±nav sonuç belgesi, örgün eÄŸitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ± ile tamamladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belge veya Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± ya da kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca düzenlenen kurslardan alÄ±nmÄ±ÅŸ daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± ile birlikte sÄ±nav birimine ya da sÄ±nav evrakÄ±nÄ±n sÄ±nav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±na müracaat etmeleri gerekmektedir.

ADALET BAKANLIÄžI PERSONEL ALIMI ÅžARTLARI

*Türk vatandaÅŸÄ± olmak,

*Merkezi sÄ±navÄ±n (KPSS-2016) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci günü itibarÄ±yla otuz beÅŸ yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmak (01/01/1981 ve sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar),

*Merkezi sÄ±navda (KPSS-2016'da lisans mezunlarÄ± için KPSSP-3, önlisans mezunlarÄ± için KPSSP-93, ortaöÄŸretim mezunlarÄ± için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almÄ±ÅŸ olmak,

*Görev yapmasÄ±na engel olabilecek akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmamak,

*Güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu olumlu olmak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suçtan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla süreyle hapis cezasÄ±na ya da affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin güvenliÄŸine karÅŸÄ± suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suçlar, zimmet, irtikap, rüÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suçtan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama veya kaçakçÄ±lÄ±k suçlarÄ±ndan mahküm olmamak,

*Kamu haklarÄ±ndan mahrum bulunmamak,

*Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çaÄŸÄ±na gelmemiÅŸ olmak ya da askerlik çaÄŸÄ±na gelmiÅŸ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ yahut ertelenmiÅŸ veya yedek sÄ±nÄ±fa geçirilmiÅŸ olmak,

*En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öÄŸretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemek veya baÅŸvuru tarihinde Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± veya kamu kurumu ve kuruluÅŸlarÄ±nca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasÄ±na sahip bulunmak,

*Uygulama sÄ±navÄ±nda ve sözlü sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olmak ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±malarÄ± gerekmektedir.