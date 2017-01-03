Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/01/2017 18:45

HÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmak iÃ§in girdiÄŸi evin balkonunda mahsur kaldÄ±


Erzurum'da yaÅŸlÄ± bir Ã§iftin evine giren hÄ±rsÄ±z evdekilerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca panikleyerek balkonda mahsur kaldÄ±. Polis ekipleri hÄ±rsÄ±zÄ± gÃ¶zaltÄ±na alarak emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Merkez Nailbey Mahallesi AkÄ±n Sokak'ta yaÅŸlÄ± bir çiftin evine dün gece saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanarak balkondan girmeye çalÄ±ÅŸan hÄ±rsÄ±z, yaÅŸlÄ± çift ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Panik yaparak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± balkondan inemeyen hÄ±rsÄ±z balkonda bir süre mahsur kaldÄ±. OlayÄ± fark eden mahalle sakinleri, polise haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, ikinci kattaki balkonda bekleyen hÄ±rsÄ±zÄ± aÅŸaÄŸÄ± inmesini istedi. HÄ±rsÄ±z balkondan inemeyeceÄŸini söyleyince, polis ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla balkondan indirilen hÄ±rsÄ±z gözaltÄ±na alÄ±narak, emniyete götürüldü. HÄ±rsÄ±zlÄ±k vakasÄ± mahalle sakinleri tarafÄ±ndan cep telefonuyla kaydedildiÄŸi görüldü.

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