SuikastÃ§Ä± polisin arkadaÅŸÄ± Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapmÄ±ÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili yeni ve Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor. BaÅŸsavcÄ±vekili Necip Cem Ä°ÅŸçimen'in koordinasyonunda yürütülen soruÅŸturmada, yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü BiliÅŸim SuçlarÄ± ekiplerince, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n eski ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarÄ±nda geriye dönük çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmada, Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarÄ±ndan Ekim 2016'da birkaç kez Karlov'un görsellerinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikastten önce Karlov'un fotoÄŸraflarÄ±nÄ± incelediÄŸini ve bilgi toplamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen savcÄ±lÄ±k, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n söz konusu tarihlerde kim ya da kimlerle görüÅŸtüÄŸünü araÅŸtÄ±rÄ±yor. AyrÄ±ca, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n gözaltÄ±ndaki ev arkadaÅŸÄ±, Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Sercan B'nin emniyetteki sorgusunda, FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± reddettiÄŸi bildirildi. Sercan B'nin 17 Temmuz 2016 günü evlendiÄŸi eÅŸinin dayÄ±sÄ±nÄ±n FETÖ'nün "evlendirme imamÄ±" olduÄŸu öne sürüldü. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 kiÅŸinin gözaltÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenildi.