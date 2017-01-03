6 Ocak'ta Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi iÅŸin sadece bu iÅŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacak 10 kiÅŸilik bir ekip kuruldu