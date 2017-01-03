6 Ocak'ta Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 6 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek
AtaÅŸehir'de 09.00-/17.00 saatleri arasÄ±nda, FerhatpaÅŸa Mahallesi 37., 48, 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., MareÅŸal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe, 97., Karadeniz sokaklarÄ±,
KadÄ±köy'de 10.00-14.00 saatleri arasÄ±nda,19 MayÄ±s Mahallesi Mehpare, Bölen, TuraboÄŸlu, Yazar, Ä°nönü, YÄ±ldÄ±z sokaklarÄ± elektrik alamayacak.
Kartal'da 02.00-05.00 saatleri arasÄ±nda, YukarÄ±, PetroliÅŸ, Orhantepe, Kordonboyu, Esentepe, ÇavuÅŸoÄŸlu, Cevizli, Atalar mahallelerinde, 08.30-09.55 saatleri arasÄ±nda Hürriyet Mahallesi KarlÄ±, Spor, Vatansever sokaklarÄ±nda, 10.05-11.25 saatleri arasÄ±nda Yunus Mahallesi Sezen, Karaca, Ulunay sokaklarÄ±nda, 14.00-15.25 saatleri arasÄ±nda YalÄ± Mahallesi Mineral, BaÄŸlar, Tufan sokaklarÄ±nda,
Maltepe'de 02.00-05.00 saatleri arasÄ±nda, YalÄ±, BaÄŸlarbaÅŸÄ±, Cevizli, AltayçeÅŸme, Feyzullah mahallelerinde elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Pendik'te 10.00-13.00 saatleri arasÄ±nda, Sülüntepe Mahallesi PaÅŸalÄ±, Åžerit, SÄ±ddÄ±k, Seyit, Sefa, Sedef, Nasip, Mevlana, Medine, Maçka, KarayazÄ±, Karani, KaradaÄŸ, Sabah sokaklarÄ±na, 11.35-13.00 saatleri arasÄ±nda Kaynarca Mahallesi AydÄ±nlÄ± Yolu, Eser, Ä°bni Sina sokaklarÄ±nda, 15.35-17.00 saatleri arasÄ±nda, Bahçelievler Mahallesi Gürgen, ÇakÄ±r, Dolayoba, Yosun sokaklarÄ±na,
Tuzla'da 09.00-17.00'da, Ä°stasyon Mahallesi Sadi Bey, Hatboyu sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.