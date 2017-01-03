Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/01/2017 19:29

6 Ocak'ta Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 6 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

AtaÅŸehir'de 09.00-/17.00 saatleri arasÄ±nda, FerhatpaÅŸa Mahallesi 37., 48, 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., MareÅŸal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe, 97., Karadeniz sokaklarÄ±, 

KadÄ±köy'de 10.00-14.00 saatleri arasÄ±nda,19 MayÄ±s Mahallesi Mehpare, Bölen, TuraboÄŸlu, Yazar, Ä°nönü, YÄ±ldÄ±z sokaklarÄ± elektrik alamayacak.

Kartal'da 02.00-05.00 saatleri arasÄ±nda, YukarÄ±, PetroliÅŸ, Orhantepe, Kordonboyu, Esentepe, ÇavuÅŸoÄŸlu, Cevizli, Atalar mahallelerinde, 08.30-09.55 saatleri arasÄ±nda Hürriyet Mahallesi KarlÄ±, Spor, Vatansever sokaklarÄ±nda, 10.05-11.25 saatleri arasÄ±nda Yunus Mahallesi Sezen, Karaca, Ulunay sokaklarÄ±nda, 14.00-15.25 saatleri arasÄ±nda YalÄ± Mahallesi Mineral, BaÄŸlar, Tufan sokaklarÄ±nda, 

Maltepe'de 02.00-05.00 saatleri arasÄ±nda, YalÄ±, BaÄŸlarbaÅŸÄ±, Cevizli, AltayçeÅŸme, Feyzullah mahallelerinde elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Pendik'te 10.00-13.00 saatleri arasÄ±nda, Sülüntepe Mahallesi PaÅŸalÄ±, Åžerit, SÄ±ddÄ±k, Seyit, Sefa, Sedef, Nasip, Mevlana, Medine, Maçka, KarayazÄ±, Karani, KaradaÄŸ, Sabah sokaklarÄ±na, 11.35-13.00 saatleri arasÄ±nda Kaynarca Mahallesi AydÄ±nlÄ± Yolu, Eser, Ä°bni Sina sokaklarÄ±nda, 15.35-17.00 saatleri arasÄ±nda, Bahçelievler Mahallesi Gürgen, ÇakÄ±r, Dolayoba, Yosun sokaklarÄ±na, 

Tuzla'da 09.00-17.00'da, Ä°stasyon Mahallesi Sadi Bey, Hatboyu sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak. 

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

sosyal medya

PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±za dikkat edin terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ÅŸahÄ±slar hemen tespit edilecek

Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi iÅŸin sadece bu iÅŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacak 10 kiÅŸilik bir ekip kuruldu

Mustafa AkÄ±ncÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ±ndan Barbaros Åžansal hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, bu akÅŸam tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

SuikastÃ§Ä± polisin arkadaÅŸÄ± Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapmÄ±ÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili yeni ve Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±